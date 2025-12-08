В своём твите Ландау говорит о "вопиющем несоответствии" между отношениями США с НАТО и с ЕС, которое, по его словам, "не может продолжаться" - "мы не можем делать вид, что мы партнёры".

"Почти все те же страны в обеих организациях. Когда эти страны надевают шляпы НАТО, они настаивают на том, что трансатлантическое сотрудничество является краеугольным камнем нашей взаимной безопасности. Но когда эти страны носят шляпы ЕС, они преследуют планы, которые часто абсолютно противоречат интересам и безопасности США, включая цензуру, экономическое самоубийство, климатический фанатизм, открытые границы, пренебрежение национальным суверенитетом, содействие многостороннему налогообложению, поддержку коммунистической Кубы и т. д.", - пишет Ландау.

Лиепниекс на это откликнулся следующим постом: "В Европе, конечно, все продолжат делать вид, что НАТО существует, потому что оно формально в самом деле существует, и формально всё вроде бы по-старому, но суть и истина отличаются от этой формальной стороны. НАТО закончилось или как минимум поставлено на паузу, пока в США - это правительство друзей России".

В комментариях ему пишут:

- А может быть, всё же потому, что ЕС ведёт себя, как грудной ребёнок?

- Существует, и кажется, что многие в США тоже продолжают думать, что оно должно существовать, поэтому я даже очень уверен, что в ближайшие три года ничего не изменится. Потом - зависит от следующего президента США. Кое-что может улучшиться и после промежуточных выборов в США, если республиканцы утратят то или иное большинство.

- А может быть, наоборот, "НАТО кончилось", потому что ЕС и самыми крупными его странами-участницами управляют правительства неокоммунистов, уничтожающие национальные государства, их нации и экономику ЕС? ЕС даже не стесняется упрекать США за военную операцию у берегов Венесуэлы. Разве так поступают союзники?

- Авось будет хорошо.

- Как сказали бы "Новое единство" и Латвийские общественные СМИ, Лиепниекс разводит панику и высказывает мнения, выгодные для России. 5-я статья - это нечто незыблемое. Хорошо, это шутка, интересно, как долго Латвии придётся переваривать то, что никто на Западе не желает умирать и воевать за восточную периферию.

- Мне всё же кажется, что общий знаменатель дружбы Путина и Трампа - общее видение гендеризма и угрозы от политики прогрессивных. Денег и власти у них достаточно...

- Может быть, надо высказаться прямее? Что ЕС, это формирование, выпестованное троцкистами, - величайший враг США. Особенно в глазах тех граждан, кто высоко ценит личные свободы, на основании которых были созданы США. Именно ЕС - это СССР 2.0, где неомарксисты просто действовали более постепенно и умно.