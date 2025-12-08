Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Юргис Лиепниекс: «НАТО закончилось или, как минимум, поставлено на паузу» (1)

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 11:15

Выбор редакции 1 комментариев

TV24

Такую реакцию у писателя и политического обозревателя Юргиса Лиепниекса вызвала критика в адрес ЕС со стороны заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау. 

В своём твите Ландау говорит о "вопиющем несоответствии" между отношениями США с НАТО и с ЕС, которое, по его словам, "не может продолжаться" - "мы не можем делать вид, что мы партнёры". 

"Почти все те же страны в обеих организациях. Когда эти страны надевают шляпы НАТО, они настаивают на том, что трансатлантическое сотрудничество является краеугольным камнем нашей взаимной безопасности. Но когда эти страны носят шляпы ЕС, они преследуют планы, которые часто абсолютно противоречат интересам и безопасности США, включая цензуру, экономическое самоубийство, климатический фанатизм, открытые границы, пренебрежение национальным суверенитетом, содействие многостороннему налогообложению, поддержку коммунистической Кубы и т. д.", - пишет Ландау.

Лиепниекс на это откликнулся следующим постом: "В Европе, конечно, все продолжат делать вид, что НАТО существует, потому что оно формально в самом деле существует, и формально всё вроде бы по-старому, но суть и истина отличаются от этой формальной стороны. НАТО закончилось или как минимум поставлено на паузу, пока в США - это правительство друзей России".

В комментариях ему пишут:

- А может быть, всё же потому, что ЕС ведёт себя, как грудной ребёнок?

- Существует, и кажется, что многие в США тоже продолжают думать, что оно должно существовать, поэтому я даже очень уверен, что в ближайшие три года ничего не изменится. Потом - зависит от следующего президента США. Кое-что может улучшиться и после промежуточных выборов в США, если республиканцы утратят то или иное большинство.

- А может быть, наоборот, "НАТО кончилось", потому что ЕС и самыми крупными его странами-участницами управляют правительства неокоммунистов, уничтожающие национальные государства, их нации и экономику ЕС? ЕС даже не стесняется упрекать США за военную операцию у берегов Венесуэлы. Разве так поступают союзники?

- Авось будет хорошо.

- Как сказали бы "Новое единство" и Латвийские общественные СМИ, Лиепниекс разводит панику и высказывает мнения, выгодные для России. 5-я статья - это нечто незыблемое. Хорошо, это шутка, интересно, как долго Латвии придётся переваривать то, что никто на Западе не желает умирать и воевать за восточную периферию.

- Мне всё же кажется, что общий знаменатель дружбы Путина и Трампа - общее видение гендеризма и угрозы от политики прогрессивных. Денег и власти у них достаточно...

- Может быть, надо высказаться прямее? Что ЕС, это формирование, выпестованное троцкистами, - величайший враг США. Особенно в глазах тех граждан, кто высоко ценит личные свободы, на основании которых были созданы США. Именно ЕС - это СССР 2.0, где неомарксисты просто действовали более постепенно и умно.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (1)

Животные 19:29

Животные 1 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать