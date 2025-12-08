Сам конкурс вызвал огромную полемику в Риме и за его пределами. Муниципалитет выделил 400 тысяч евро на эту услугу, которая будет предоставляться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Победитель конкурса, помимо содействия социальной интеграции и трудовой самостоятельности мигрантов, должен будет найти «семьи, наставников или социальных опекунов», которые примут мигрантов с регулярным видом на жительство.

Спор возник в основном из-за того, что для тех, кто будет принимать мигрантов, не предусмотрены никакие компенсации. Короче говоря, семьи, которые будут участвовать в проекте, должны будут полностью нести расходы на питание и проживание мигрантов. Выделенные средства, по сути, будут служить прежде всего для поиска принимающих семей и "содействия автономности принятых людей" (то есть пойдут самой организации и мигрантам).

Правоцентристские политики обвинили муниципалитет в бессмысленной растрате средств. Демократическая партия, со своей стороны, защищала уведомление, подчеркивая, что «прием мигрантов семьями является опытом, имеющим большую человеческую, социальную и культурную ценность».

Кажется, это и имела в виду новая Стратегия национальной безопасности США, когда пишет, что Европа столкнулась с "реальной и всё более суровой перспективой исчезновения цивилизации".