Министерство обороны расширяется: купит землю в Межапарке и займет здание на Миера

По данным Министерства обороны, на участке площадью 1,26 гектара в комплексе административных зданий на улице Эзермалас уже располагаются несколько учреждений министерств обороны и внутренних дел - Латвийская национальная академия обороны, Военная полиция, Школа связи Национальных вооруженных сил, Центр медицинского обеспечения и Колледж государственной полиции.

Кабинет министров также принял решение передать Министерству обороны административное и хозяйственное здание на улице Миера, 85, где в течение многих лет размещалась БЗС, которая в прошлом году переехала в реконструированные помещения бывшего военного госпиталя рядом с бывшей тюрьмой Браса.

В министерстве не стали комментировать ЛЕТА точное назначение здания, но подтвердили, что недвижимость будет использоваться для нужд оборонного сектора.