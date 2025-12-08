Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прививка против аллергии? Её уже разрабатывают во Франции

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 11:29

Наука 0 комментариев

Во Франции появилась технология, которая ещё несколько лет назад казалась фантастикой. Учёные из Institut Pasteur создали экспериментальную вакцину, способную блокировать самые тяжёлые аллергические реакции, вплоть до анафилаксии. Пока что её испытали только на мышах, но результаты настолько впечатляющие, что исследователи говорят о возможном «перевороте» в лечении аллергии.

Вакцину назвали IgE-K. Она обучает иммунную систему нейтрализовать IgE — антитело, которое отвечает за запуск аллергической реакции. Именно IgE заставляет организм реагировать на пыльцу, арахис, кошек или укусы насекомых так, будто это смертельная угроза. У мышей, получивших IgE-K, эта реакция исчезала полностью.

И самое поразительное: защита держалась не пару недель, а целый год — что для мыши, имеющей короткий жизненный цикл, эквивалентно очень долгосрочному эффекту. Такой результат исследователи сравнивают с действием дорогих препаратов вроде омализумаба, только без необходимости регулярных инъекций.

Чтобы приблизиться к человеку, учёные использовали «гуманизированных» мышей — животных, генетически модифицированных так, чтобы их иммунная система производила человеческое IgE и его рецептор. Даже у таких моделей вакцина сработала: никаких признаков анафилаксии, никаких дыхательных нарушений, никаких повреждений тканей после воздействия аллергена.

Это не означает, что вакцина готова для людей: впереди испытания на приматах и длительные клинические тесты. Но факт остаётся фактом — впервые появилась технология, которая потенциально способна блокировать не симптомы аллергии, а сам механизм её запуска.

Если IgE-K окажется безопасной в дальнейших исследованиях, это может стать началом новой эпохи в лечении астмы, пищевых и сезонных аллергий.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

