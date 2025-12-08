Прививка против аллергии? Её уже разрабатывают во Франции

Вакцину назвали IgE-K. Она обучает иммунную систему нейтрализовать IgE — антитело, которое отвечает за запуск аллергической реакции. Именно IgE заставляет организм реагировать на пыльцу, арахис, кошек или укусы насекомых так, будто это смертельная угроза. У мышей, получивших IgE-K, эта реакция исчезала полностью.

И самое поразительное: защита держалась не пару недель, а целый год — что для мыши, имеющей короткий жизненный цикл, эквивалентно очень долгосрочному эффекту. Такой результат исследователи сравнивают с действием дорогих препаратов вроде омализумаба, только без необходимости регулярных инъекций.

Чтобы приблизиться к человеку, учёные использовали «гуманизированных» мышей — животных, генетически модифицированных так, чтобы их иммунная система производила человеческое IgE и его рецептор. Даже у таких моделей вакцина сработала: никаких признаков анафилаксии, никаких дыхательных нарушений, никаких повреждений тканей после воздействия аллергена.

Это не означает, что вакцина готова для людей: впереди испытания на приматах и длительные клинические тесты. Но факт остаётся фактом — впервые появилась технология, которая потенциально способна блокировать не симптомы аллергии, а сам механизм её запуска.

Если IgE-K окажется безопасной в дальнейших исследованиях, это может стать началом новой эпохи в лечении астмы, пищевых и сезонных аллергий.