Наступило самое суетливое и расточительное время. Витрины магазинов пестрят процентами: минус 20, 30, 50, даже 70%. Вот бы на продукты так скидывали! - вздохнет иной пенсионер или мать семейства, глядя на празднично оформленные витрины. Но предрождественская суета – это для торговли возможность выполнить годовой план по продаже одежды и обуви, электротехники, товаров для дома.

Люди покупают ненужные вещи, польстившись на обманчивую выгоду: продавцы приглашают купить три вещи, а платить за две, или на ценнике перечеркнута цена с трехзначными цифрами и поставлена с двумя и т. д. Покупатель в эйфории, покупатель не думает...

А еще и «черная пятница», пришедшая к нам из США. Тысячи любителей мегаскидок во всем мире ожидают этого события, чтобы от души закупиться по дешевке. Правда, у нас магазины не работают по ночам, зато «черная пятница» растягивается и на выходные с переходом на следующую неделю. Тратьтесь, дамы и господа, не жалейте денежки!

Но часть жителей проходит мимо украшенных витрин: народ становится беднее, и на праздники многие готовы тратить уже меньше денег, чем в прошлом году. Не до феерических шопингов, когда ждут неоплаченные счета за квартиру и электричество. А там уже пошли суммы, превышающие прошлогодние. Что же будет дальше – зима ведь только начинается?

Дурят народ, ой дурят...

Читательница рассказала, как в прошлом году она ждала скидок на сумку популярного дорогого брэнда. И в декабре цены снизили – на кошельки, ремни... но не на эту сумку.

- Я полгода ждала этих скидок и не удержалась, купила другую сумку, за полцены со скидкой, шикарную, - говорит покупательница. – Но прошел год, а я с ней так ни разу не вышла из дому. Она мне ни к чему не подходит. Зачем я ее купила?

Не секрет, что скидки порой бывают искусственные. Пенсионерка Марина Яковлевна рассказала, что еще с прошлого года присмотрела пальто-пуховик. В конце прошлой зимы оно стоило 250 евро, хорошего глубокого коричневого цвета. Скидки на него не было, тогда убрали на склад, а сейчас опять вывесили. С пенсии она побежала в магазин.

- Надела очки, взглянула на ценник и не поверила своим глазам, - делится впечатлением читательница. – Хорошо, что я его сразу не понесла к кассе, а решила еще раз примерить. На ценнике стоит уже не прошлогодняя цена 250 евро, а с потолка взятая – 300 евро, а новая цена со скидкой... 250 евро...

Онлайн-магазины завлекают

Уже в ноябре онлайн-магазины начали активное наступление на потенциального покупателя. Это и небывалые скидки – до 70% на бытовую технику, на брэндовую одежду. Виртуальные магазины вкрадчиво обращаются к своим покупателям, которые у них уже отоваривались, по имени: «Уважаемый Александр! Для вас действует скидка в размере 10%».

Правда, это не на то, что планировал купить Александр, а на десятки товаров, которые предлагает интернет-продавец. Но скоро праздники, надо подарки, и Александр целый вечер просматривает предложения – не отказываться же от 10%...

Или вам прислали код скидок на парфюм, например. Надо брать: ведь скоро Рождество, подарки.

На порталах интернет-магазинов – отдельный раздел с рождественскими товарами: игрушки, гирлянды, мишура, гномы, медведи, Санта-Клаусы. Цены буквально от 40-50 центов. Тут и при небольших доходах не удержишься, тем более что можно купить все сразу - и ходить по магазинам не надо. Вот только за доставку надо заплатить порой дороже, чем за небольшую покупку. А доставка-то еще может подвести.

Читатель рассказал случай под Новый год. Заказал подарки коту и собаке. Лесенка, лежачок, игрушки. Онлайн-магазин обещал: если не придет в заказанный день - выплатим 200 евро. Посылку принес курьер не 30 декабря, как было обещано, а после Нового года – 3 января. Хорошо, зверушки не следят за датами и не обиделись, что подарки получили после праздника. А вот любимая девушка и тем более жена обиделись бы.

Спросите, как 200 евро от магазина? Ха-ха, там нагло сообщили, что оплата пришла не вовремя. А клиент оплачивал по выписанному магазином счету через свой интернет-банк, потому что прямого соединения сайта магазина с банком не получилось. Вот так!

Сейчас на э-почту и в виде СМС приходят особенно выгодные предложения: распродажа на складе перед закрытием магазина, ноутбук по невероятно низкой цене или наушники популярного брэнда со скидкой 70%. Слишком хорошие, чтобы быть правдой...

ПредупреждЕн – значит, вооружЕн

Европейский центр информации для потребителей в Латвии (ECC Latvia) и Центр защиты прав потребителей (PTAC) дают советы, как распознать обманные предложения или ненадежные интернет-магазины, чтобы избежать непредвиденных расходов и других сюрпризов.

V Как распознать обманное предложение

1. Сравните цены. Будьте особенно осторожны с огромными скидками и обещаниями быстрой доставки. Сравните цены в других интернет-магазинах и убедитесь, что товар действительно такой дешевый, как кажется.

Интернет-магазины, предлагающие товары по значительно более низким ценам, чем в других магазинах, могут быть ненадежными...

2. Не спешите. Очень часто «ограниченные по времени» предложения — это маркетинговый ход. Если вы посетите тот же сайт на следующий день или несколько дней спустя, вы можете увидеть точно такую же «горящую» акцию. Это способ заставить потребителя принять решение поспешно, не изучив предложение.

3. Проверьте контактную информацию интернет-магазина. Надежные интернет-магазины обычно предоставляют понятную информацию о том, как с ними связаться. Если же вы не можете найти номер телефона, адрес электронной почты или другой контакт, это может быть признаком того, что интернет-магазин ненадежен.

4. Проверьте правила доставки и возврата. ECC Latvia получает все больше жалоб на то, что покупатель совершает покупку в местном интернет-магазине, а товар привезен из третьей страны. Это может затруднить возврат некачественного товара или не того, который был заказан.

5. Читайте отзывы на разных сайтах. Не полагайтесь только на отзывы на сайте самого магазина. Всегда проверяйте отзывы на других сайтах, чтобы убедиться, что клиенты действительно довольны. Если вы видите много негативных отзывов, возможно, лучше поискать другой интернет-магазин.

6. Используйте безопасный способ оплаты. Если вы все проверили и обдумали и решили оформить заказ, по возможности выберите оплату при получении. Если этот вариант недоступен, лучше всего оплатить кредитной картой или PayPal, поскольку оба способа предлагают защиту покупок.

Это означает, что вы можете запросить возврат средств в случае возникновения проблем с заказом.

(!) Не все способы оплаты обеспечивают одинаковую защиту, поэтому сначала ознакомьтесь с условиями оплаты и гарантиями...

(+) ECC Latvia может помочь...

...если вы проживаете в Латвии и у вас возникли проблемы с заказом из интернет-магазина другой страны ЕС, а также Норвегии, Исландии или Великобритании, - пожалуйста, свяжитесь с ECC Latvia по адресу ecclatvia.lv.

(-) ECC Latvia не может помочь...

...если вы заказали и оплатили товар, но он не был доставлен, или сайт интернет-магазина больше недоступен, или продавца невозможно идентифицировать. Скорее всего, вы стали жертвой мошенничества. К сожалению, в таком случае ECC Latvia не сможет вам помочь, поскольку такая ситуация может быть расценена как уголовное преступление. О подобных случаях надо сообщать в полицию...

В дни распродаж торговцы слаще меда заманивают доверчивых покупателей. Все для вас, дорогие! И сами торговцы вроде бы учат покупателя, как сэкономить. В их понимании это означает, что человек должен набрать полную корзину товаров по цене, указанной как сниженная, потратив немерено денег, в том числе и на ненужные вещи, и при этом остаться довольным...

кстати

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1 878 жалоб потребителей на покупки в Интернете...

Вера СТЕПНОВА