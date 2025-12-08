Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Попросили одеяло и халат»: под Екабпилсом поймали телефонных мошенников

8 декабря, 2025 07:50

В этом году в Латвии у людей выманили уже 19 миллионов евро - на 3 миллиона больше, чем за весь прошлый год. Под Екабпилсом телефонные мошенники заполучили от одной пенсионерки 30 тысяч евро, но были задержаны и часть денег удалось вернуть, сообщает Латвийское телевидение.

До сих пор тысячи наличных денег выносят из дома "денежным мулам" люди в возрасте, думая, что они таким образом спасают кого-то из близких от уголовного дела, которое им грозит из-за того, что те устроили аварию. Чтобы люди не сомневались и поверили в эту ложь, у жертв просят принести не только деньги - мошенники додумались попросить одеяло и халат, чтобы отвезти в больницу якобы пострадавшему в результате ДТП.

Так поступили и мошенники, лишившие сбережений пенсионерку из-под Екабпилса, но там история оказалась с хорошим финалом: суд уже постановил, что деньги жертве полагаются.

Адвокат Анна Норе представляет двух потерпевших по этому делу.

Вот её рассказ:

"Мошенника задержали уже через несколько часов в Екабпилсе. Полиция за ним следила. У него уже были такие эпизоды в других местах. И задержали прямо с деньгами, которые он выманил. Клиентка пришла ко мне и сказала: полиция не приняла решения вернуть мне эти деньги. Я объяснила, что это решает не полиция, а суд.

И тогда мы написали в суд заявление, что это именно её денежные знаки и что их надо вернуть, и суд принял решение о возвращении. Но у них нашли и другие деньги. Их распределили пропорционально между остальными потерпевшими.

Конечно, 30 тысяч не отдадут. Но хотя бы две. Факт тот, что люди активно действуют, сообщают и не молчат".

С заявлением в полицию обратилась и дочь потерпевшей - 30 тысяч мошенники выпросили у её матери. Семья была в сильном шоке, узнав, что у мамы вообще было столько денег. А маме очень стыдно, что она была такой легковерной. Её убедила именно просьба об одеяле и одежде.

"Плач, просьбы - мам, помоги. Она мне сказала: я ни о чём другом не в состоянии думать. А он говорит: надо заплатить денежку, чтобы у вашей дочери не было уголовного дела. Она обвиняется. Но, знаете, халат надо, одеяло надо, в больнице не так уж и тепло. И это вызывает у человека уверенность, что дочери это в самом деле надо. Она всё это упаковывает, выносит, отдаёт... Кошмар", - адвокат, видимо, тоже в шоке.

Латвийское телевидение получило запись разговора. Она свидетельствует о том, что для давления на "клиента" использовалась психология и спешка:

"- Я виновата в аварии.

- Как?

- Из-за меня девушка в реанимации лежит. [..]

- Я тебе звоню, чтобы спросить. Ты можешь мне с деньгами помочь? [..] Как ты мне перечислишь, если у меня телефон разбит? [..] Ты слышишь, что я тебе говорю! Мне деньги нужны, чтобы оплатить лечение девушки!"

ЛТВ упоминает, что в Екабпилсе разговор с потерпевшей вёлся на русском языке. В деле участвовала и местная жительница, которая предоставила сведения мошенникам.

"Там участвовала жительница Екабпилса. Молодая девушка - к кому обращаться, как говорить. Надо же знать, как зовут дочь", - рассказала адвокат.

Начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Олег Филатов рассказал ЛТВ, что именно голосовые мошенничества и есть самые актуальные - с их помощью преступники в этом году заполучили 10 миллионов евро.

"Стыд здесь неуместен! В полицию надо заявлять. Потому что любая информация, которую вы можете предоставить, может помочь нам выйти на след крупной группировки", - напоминает Филатов.

Адвокат советует для общения с близкими использовать какой-то пароль, секретное слово, и попросить назвать его при звонке от истерящих "родственников".

"Мы в семье с мамой и бабушкой говорили о том, что есть такие технологии, которые позволяют говорить голосом твоих родственников. И мы договорились, что надо спросить пароль. Если звонит внук, дочь или сын, перезвони и спроси сама, всё ли у них в порядке", -рекомендует она.

