Из-за высоких затрат «Лидо» не будет открывать каток на Краста

Она объяснила, что решение по оборудованию катка было принято в 2000 году, и он "отслужил свой срок".

"Поверхность поддерживается за счет электричества, которое мы не можем позволить себе тратить в том количестве, в котором оно требуется. Цена, которая должна взиматься с клиента за посещение катка, не будет адекватной", - сказала Аузиня.

Она добавила, что искались и другие решения, но на данный момент единственное решение, которое можно использовать для катка, - это прежнее решение, которое слишком дорого.

В то же время Аузиня подчеркнула, что одним из приоритетных проектов "Lido" является развитие центра досуга, чтобы предложить больше разнообразных возможностей для отдыха.

Каток в "Lido" был закрыт в 2020 году из-за антиковидных ограничений.

