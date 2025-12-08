«Продолжительность жизни составляет 15 минут»: медик латвийской неотложки о поездке в Украину

Все происходит под землей

«Что значит для медика работать под пулями — медики неотложной помощи ездят под пулями, ездят под дронами, которые сейчас особенно актуальны, — так что почувствовать и увидеть все это… знаете, надеюсь, что у нас никогда не будет войны!» — говорит она.

«Когда начинает звучать артиллерия — один раз, второй раз — это было странное чувство, да, было страшно. Но когда я поняла, что это — всю ночь, хирург меня успокоил и сказал: “Добро пожаловать на войну, это — звуки нашей повседневности.”»

На линии фронта, конечно, медики работают не в каком-то медучреждении или открытом месте, рассказывает Дина. Там особенно заботятся о маскировке и безопасности, чтобы враг не смог обнаружить медицинский пункт.

«Все очень тщательно скрыто, понимаете — мы тоже не въезжали туда просто так на машине, нас туда заводили. Когда выходишь, видишь разрушенный дом, все размещено под землей. В этот раз мы были в подвале — они вообще прячутся под землей, роют себе туннели, потому что, как мне сказали, если эвакуационная машина выезжает без согласования с вышестоящими командирами, — продолжительность жизни составляет 15 минут», — вспоминает Дина.

«Условия, в которых живут военные медики, особенно так близко к передовой, — типичные для войны. То, что они сделали — сама операционная и стабилизационная палата — максимально стерильные, насколько это возможно под землей, насколько возможно оборудованные. Но условия, в которых живут сами медики, довольно скромные. Например, та ночь… мне показали место, где можно прилечь, когда нет раненых — я спала на матрасе и ящиках для картошки.

Когда видишь, как они живут ежедневно, удивляешься, как они все еще сохраняют чувство юмора и человечность», — признает Дина.

Все сплотились и продолжают делать свою работу

Один из выводов, который Дина сделала, будучи вместе с украинскими медиками и наблюдая за их работой, — это то, как люди научились объединяться в это время.

«То, что я там увидела, — это поддержка и помощь ближнему. Например, если нам, работникам службы неотложной медпомощи, нужно отправляться на помощь в любой кризисной ситуации, то кто присмотрит за моими детьми, работает ли детский сад, кто накормит солдат, медиков? Там все словно связываются в один клубок, и каждый протягивает руку помощи другому. Это было очень заметно. Мы были очень-очень близко к фронту. Мы были там 24 часа, ночью отключилось электричество, пришлось работать с налобными фонарями, генератор включали только для аппаратуры, и все время на фоне слышна артиллерия — стены дрожат, а медики просто продолжают делать свою работу, помогают раненым солдатам. Все знают свою роль и все очень, очень едины. Мне кажется, нам здесь этого немного не хватает — все ждут каких-то чудес, супергероев, что когда начнется кризис, кто-то придет и всех спасет. Нет — каждый должен быть готов хотя бы мысленно».

Полученный опыт пригодится

Полученный опыт понадобится Дине Скрабе в дальнейшей работе по развитию медицинской роты 2-й Видземской бригады Земессардзе — она является и ее создателем, и руководителем.

«Это, конечно, требовало очень многого, потому что когда вышестоящий командир, который отвечает за Видземе, пришел и сказал: “Дина, создадим в Видземе медицинскую роту”, — я думала, где же мы возьмем столько медиков, врачей, как сможем развить хирургические возможности», — вспоминает она.

«Но чем больше говоришь с людьми, тем больше понимаешь, что у нас на самом деле очень много замечательных людей — и медиков, и не медиков — которые хотят внести свой вклад в государство, особенно сейчас, когда началась война в Украине. Очень многие медработники задумываются, какова была бы их роль, и поэтому выбирают служить в Земессардзе и помогать нашим солдатам».