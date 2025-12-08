Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«Продолжительность жизни составляет 15 минут»: медик латвийской неотложки о поездке в Украину

© Lsm.lv 8 декабря, 2025 15:07

Выбор редакции 0 комментариев

Этой осенью поездка в Украину для наших медиков неотложной медпомощи была связана и с доставкой гуманитарных грузов — медикаментов, оборудования, генераторов, — и, конечно, с получением опыта. Дина Скрабе, руководитель бригады Валмиерского центра поддержки бригад NMPD, рассказывает, что целью поездки была линия фронта, пишет rus.lsm.lv.

Все происходит под землей

«Что значит для медика работать под пулями — медики неотложной помощи ездят под пулями, ездят под дронами, которые сейчас особенно актуальны, — так что почувствовать и увидеть все это… знаете, надеюсь, что у нас никогда не будет войны!» — говорит она.

«Когда начинает звучать артиллерия — один раз, второй раз — это было странное чувство, да, было страшно. Но когда я поняла, что это — всю ночь, хирург меня успокоил и сказал: “Добро пожаловать на войну, это — звуки нашей повседневности.”»

На линии фронта, конечно, медики работают не в каком-то медучреждении или открытом месте, рассказывает Дина. Там особенно заботятся о маскировке и безопасности, чтобы враг не смог обнаружить медицинский пункт.

«Все очень тщательно скрыто, понимаете — мы тоже не въезжали туда просто так на машине, нас туда заводили. Когда выходишь, видишь разрушенный дом, все размещено под землей. В этот раз мы были в подвале — они вообще прячутся под землей, роют себе туннели, потому что, как мне сказали, если эвакуационная машина выезжает без согласования с вышестоящими командирами, — продолжительность жизни составляет 15 минут», — вспоминает Дина.

«Условия, в которых живут военные медики, особенно так близко к передовой, — типичные для войны. То, что они сделали — сама операционная и стабилизационная палата — максимально стерильные, насколько это возможно под землей, насколько возможно оборудованные. Но условия, в которых живут сами медики, довольно скромные. Например, та ночь… мне показали место, где можно прилечь, когда нет раненых — я спала на матрасе и ящиках для картошки.

Когда видишь, как они живут ежедневно, удивляешься, как они все еще сохраняют чувство юмора и человечность», — признает Дина.

Все сплотились и продолжают делать свою работу

Один из выводов, который Дина сделала, будучи вместе с украинскими медиками и наблюдая за их работой, — это то, как люди научились объединяться в это время.

«То, что я там увидела, — это поддержка и помощь ближнему. Например, если нам, работникам службы неотложной медпомощи, нужно отправляться на помощь в любой кризисной ситуации, то кто присмотрит за моими детьми, работает ли детский сад, кто накормит солдат, медиков? Там все словно связываются в один клубок, и каждый протягивает руку помощи другому. Это было очень заметно. Мы были очень-очень близко к фронту. Мы были там 24 часа, ночью отключилось электричество, пришлось работать с налобными фонарями, генератор включали только для аппаратуры, и все время на фоне слышна артиллерия — стены дрожат, а медики просто продолжают делать свою работу, помогают раненым солдатам. Все знают свою роль и все очень, очень едины. Мне кажется, нам здесь этого немного не хватает — все ждут каких-то чудес, супергероев, что когда начнется кризис, кто-то придет и всех спасет. Нет — каждый должен быть готов хотя бы мысленно».

Полученный опыт пригодится

Полученный опыт понадобится Дине Скрабе в дальнейшей работе по развитию медицинской роты 2-й Видземской бригады Земессардзе — она является и ее создателем, и руководителем.

«Это, конечно, требовало очень многого, потому что когда вышестоящий командир, который отвечает за Видземе, пришел и сказал: “Дина, создадим в Видземе медицинскую роту”, — я думала, где же мы возьмем столько медиков, врачей, как сможем развить хирургические возможности», — вспоминает она.

«Но чем больше говоришь с людьми, тем больше понимаешь, что у нас на самом деле очень много замечательных людей — и медиков, и не медиков — которые хотят внести свой вклад в государство, особенно сейчас, когда началась война в Украине. Очень многие медработники задумываются, какова была бы их роль, и поэтому выбирают служить в Земессардзе и помогать нашим солдатам».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать