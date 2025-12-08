Анжелика Добровольская, руководитель общества управления вложениями Swedbank, попыталась дать ответ на этот вопрос, сказав, что это исключительный случай и что на этот вопрос может и должен ответить не тот, кто управляет этими средствами.

"Чисто с перспективы безопасности 2-го, как и 3-го пенсионного уровня важно, что все эти средства вкладываются в самые разнообразные финансовые инструменты, в основном акции и облигации со всего мира", - пояснила эксперт.

Добровольская отметила, что вложения, сделанные в Латвии, не составляют наибольшую часть всех этих вложений, поэтому участник 2-го пенсионного уровня опосредованно является совладельцем таких предприятий, как Apple, Nvidia, Microsoft и т.д. Так что эти деньги очень широко диверсифицированы и довольно хорошо защищены как финансовый инструмент.

Конечно, это не спасает в том случае, если меняются законы в стране, поскольку сейчас пенсионные накопления регулируются латвийскими законами, а если законы меняются, то и управляющие пенсиями поступают в соответствии с действующим законом.

А что происходит в случаях, если и в самом деле начинается война? Эксперт успокаивает: "Если вложение диверсифицировано, если оно глобальное, как на 2-м и 3-м пенсионном уровне, то на вложение как таковое, скорее всего, влияния или не будет вообще, или оно будет очень небольшим, потому что эти средства вкладываются по всему миру. Даже если посмотреть в мировой истории, то мы увидим, что в целом у предприятий дела идут довольно хорошо даже в условиях войны. Если средства вкладываются в такие предприятия, соответственно, диверсификация очень широка, тогда и их ценность довольно хорошо защищена".