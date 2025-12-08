Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вопрос телезрителя: если Россия нападёт, что будет с моим 2-м пенсионным уровнем? (3)

TV24 8 декабря, 2025 09:05

Зритель телеканала TV24 прислал вопрос программе Uz līnijas. Его волнует, что произойдёт с его накоплениями на 2-м пенсионном уровне после вероятного российского вторжения: "Неужели все эти деньги в размере миллиарда поступят в распоряжение оккупантов?".

Анжелика Добровольская, руководитель общества управления вложениями Swedbank, попыталась дать ответ на этот вопрос, сказав, что это исключительный случай и что на этот вопрос может и должен ответить не тот, кто управляет этими средствами.

"Чисто с перспективы безопасности 2-го, как и 3-го пенсионного уровня важно, что все эти средства вкладываются в самые разнообразные финансовые инструменты, в основном акции и облигации со всего мира", - пояснила эксперт.

Добровольская отметила, что вложения, сделанные в Латвии, не составляют наибольшую часть всех этих вложений, поэтому участник 2-го пенсионного уровня опосредованно является совладельцем таких предприятий, как Apple, Nvidia, Microsoft и т.д. Так что эти деньги очень широко диверсифицированы и довольно хорошо защищены как финансовый инструмент.

Конечно, это не спасает в том случае, если меняются законы в стране, поскольку сейчас пенсионные накопления регулируются латвийскими законами, а если законы меняются, то и управляющие пенсиями поступают в соответствии с действующим законом.

А что происходит в случаях, если и в самом деле начинается война? Эксперт успокаивает: "Если вложение диверсифицировано, если оно глобальное, как на 2-м и 3-м пенсионном уровне, то на вложение как таковое, скорее всего, влияния или не будет вообще, или оно будет очень небольшим, потому что эти средства вкладываются по всему миру. Даже если посмотреть в мировой истории, то мы увидим, что в целом у предприятий дела идут довольно хорошо даже в условиях войны. Если средства вкладываются в такие предприятия, соответственно, диверсификация очень широка, тогда и их ценность довольно хорошо защищена".

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

