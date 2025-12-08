Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За 9 месяцев airBaltic уже сожгла 105 млн. евро: что дальше то будет? (1)

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 10:30

Новости Латвии 1 комментариев

"Как можно скрыть правду о финансовом положении airBaltic, если финансовые отчеты являются общедоступными, составлены в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и содержат достаточную информацию для оценки финансового положения, - пишет Айвар Стракшас на портале Pietiek.com.

Правду скрыть невозможно, но можно ввести в заблуждение, полагаясь на то, что никто не будет читать эти финансовые отчеты.

Обратим внимание на отчет о движении денежных средств за 9 месяцев этого года:

- остаток денежных средств на начало года — 33,174 млн евро;

- остаток денежных средств на 30.09.2025. - 10,624 миллиона евро;

Таким образом, сокращение на 22,55 миллиона евро. Кроме того, заимствования увеличились на 55,177 миллиона евро, а также в основной капитал было вложено 28 миллионов евро. Эти деньги уже потрачены, ничего не осталось, и ничего не инвестировано (самолеты берутся в лизинг).

Таким образом, в общей сложности сожжено 105 миллионов евро!!!

Примерно такая сумма денег исчезает каждый год со времени пребывания Линкайтса на посту министра.

Какая правда может здесь скрываться?

Может быть, не нравится реальность, и латвийские политики сознательно или бессознательно отказываются принимать реальность, потому что она вызывает чрезмерную тревогу?

Тогда это работа для психиатров.

В любом случае, airBaltic понадобятся деньги, причем много.

Не думаю, что ей дадут обанкротиться до выборов. Поэтому цирк, скорее всего, продолжится, и выступления клоунов не дадут заскучать".

