Японию потрясло мощное землетрясение: надвигается цунами

Японское метеорологическое агентство (JMA) немедленно объявило предупреждение о цунами для префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо, прогнозируя волны высотой до 3 метров. Жителям прибрежных районов было приказано срочно эвакуироваться на возвышенности.

По предварительной информации, серьёзных разрушений или жертв пока не сообщалось. Уровень радиации на АЭС «Фукусима» не изменился. Однако жителей предупредили о возможных сильных повторных толчках.

Землетрясение ощущалось на большой территории, в том числе в Токио и городе Сендай. Ситуация продолжает развиваться.