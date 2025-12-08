Замёрзла насмерть под веб-камерами

Пара поднималась вечером и находилась всего в 50 метрах от вершины, когда женщина потеряла силы. Камеры в 18:00 фиксируют два ярких фонаря — они медленно движутся вверх. Спустя несколько часов свет тускнеет, а девушка перестаёт двигаться.

Около 2:30 ночи веб-камера снимает уже одного человека: мужчина уходит вниз по другой стороне горы, оставив спутницу без укрытия и без необходимого зимнего снаряжения. Температура ощущалась как –20°C, ветер достигал 46 миль в час.

Он не подал сигнал бедствия до темноты, не укрыл девушку от ветра, не использовал аварийное оборудование и даже не попытался привлечь внимание вертолёта, который пролетал над ними около 22:50.

Спасатели прибыли утром, но девушка уже была мертва.

После анализа данных с телефонов, часов, камер и консультаций альпийских экспертов прокуратура обвинила 36-летнего мужчину в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности. Следствие установило, что он привёл на маршрут женщину, которая никогда не ходила высокогорные туры подобной сложности и была экипирована неподходящей обувью и splitboard.

Следователи утверждают: в условиях погоды и учитывая её неопытность, подъём нужно было прекратить задолго до трагедии. Суд пройдёт в феврале 2026 года.