В Риге думают над созданием паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей

Комитет городского развития Рижской думы сегодня принял решение передать инициативу жителей о создании паромной линии в Департамент городского развития для рассмотрения.

На заседании комитета депутат Вячеслав Степаненко (Суверенна власть/ Младолатыши) призвал поддержать эту инициативу, отметив, что в настоящее время в час пик поездка из одного микрорайона в другой на общественном транспорте занимает два часа, тогда как на пароме это заняло бы всего 15 минут.

По мнению политика, паромное сообщение между Вецмилгрависом и Болдераей решит транспортные проблемы жителей двух крупных микрорайонов Риги.