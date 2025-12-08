После успешной пересадки умер от бешенства. Что случилось?

Через пять недель всё изменилось.

Появилась дрожь в руках, слабость, спутанность сознания. Затем — лихорадка, водобоязнь, резкие нарушения глотания. На шестой день его подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи перебирали диагнозы, пока один из них не произнёс почти невозможное слово: бешенство.

CDC начали расследование — и ниточка привела к донору. Осенью его поцарапал скунс на участке. Мужчина не придал этому значения. Через несколько недель у него появились странные неврологические симптомы, затем остановка сердца, смерть мозга. Бешенство не заподозрили, органы изъяли для трансплантации.

Когда специалисты сравнили образцы, всё совпало: у реципиента и у донора был один и тот же вариант вируса, характерный для североамериканских летучих мышей и их хищников.

Пациент умер на седьмой день.

Это лишь четвёртый случай заражения бешенством через пересадку органов в США за почти полвека.

Троим людям, получившим роговицу донора, трансплантаты удалили и назначили профилактику.

Сотни контактов проверили и наблюдали.

История показывает: даже при идеальном скрининге медицина всё ещё может столкнуться с инфекцией, которая прячется слишком глубоко — и слишком тихо.П