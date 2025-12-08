После успешной пересадки умер от бешенства. Что случилось?

Через пять недель всё изменилось.
Появилась дрожь в руках, слабость, спутанность сознания. Затем — лихорадка, водобоязнь, резкие нарушения глотания. На шестой день его подключили к аппарату ИВЛ.
Врачи перебирали диагнозы, пока один из них не произнёс почти невозможное слово: бешенство.
CDC начали расследование — и ниточка привела к донору. Осенью его поцарапал скунс на участке. Мужчина не придал этому значения. Через несколько недель у него появились странные неврологические симптомы, затем остановка сердца, смерть мозга. Бешенство не заподозрили, органы изъяли для трансплантации.
Когда специалисты сравнили образцы, всё совпало: у реципиента и у донора был один и тот же вариант вируса, характерный для североамериканских летучих мышей и их хищников.
Пациент умер на седьмой день.
Это лишь четвёртый случай заражения бешенством через пересадку органов в США за почти полвека.
Троим людям, получившим роговицу донора, трансплантаты удалили и назначили профилактику.
Сотни контактов проверили и наблюдали.
История показывает: даже при идеальном скрининге медицина всё ещё может столкнуться с инфекцией, которая прячется слишком глубоко — и слишком тихо.П