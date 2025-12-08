Украл блокиратор, чтобы сэкономить.. на парковке

Когда он припарковался в запретном месте, то:

достал украденный блокиратор,

сам надел его на своё колесо,

положил под стекло старый штраф,

рассчитывал, что сотрудники парковочного контроля решат: машина уже наказана и второй раз штрафовать не нужно.

План казался ему гениальным. Однако сотрудники контроля парковки обратили внимание на то, что у блокиратора другой инвентарный номер и числится как пропавший.

Записи камер быстро сопоставили дату кражи и номер автомобиля.

Теперь водителю светит не только штраф за парковку, но и обвинение в краже оборудования.