Украл блокиратор, чтобы сэкономить.. на парковке

Когда он припарковался в запретном месте, то:
достал украденный блокиратор,
сам надел его на своё колесо,
положил под стекло старый штраф,
рассчитывал, что сотрудники парковочного контроля решат: машина уже наказана и второй раз штрафовать не нужно.
План казался ему гениальным. Однако сотрудники контроля парковки обратили внимание на то, что у блокиратора другой инвентарный номер и числится как пропавший.
Записи камер быстро сопоставили дату кражи и номер автомобиля.
Теперь водителю светит не только штраф за парковку, но и обвинение в краже оборудования.