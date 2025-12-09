Российские войска в этом направлении решили не начинать городские бои, а отрезать подразделения вооруженных сил Украины, загнав их в «котел», считает он.

Чтобы такой обход удался, русским необходимо захватить Ровное и Светлое – два небольших поселка, расположенных между Мирноградом и Покровском. Слайдиньш указывает, что если эти поселки будут захвачены, то можно будет сказать, что «котел закрыт».

В этих селах уже обнаружены российские ударные группы, но до сих пор это были отдельные разведывательные диверсионные подразделения, и пока не идет речи о том, что россияне полностью контролируют этот «горловой проход».

Еще одним направлением, по которому в настоящее время наступают русские, являются попытки перерезать шоссе Покровска–Родинска, которое украинские вооруженные силы по-прежнему используют для операций по снабжению и эвакуации.

Карта ISW.