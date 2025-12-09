Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Приговор менеджеру спортклуба «Бабите» за сексуальное насилие над детьми: срок немалый

© LETA 9 декабря, 2025 09:37

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

В понедельник Рижский городской суд приговорил бывшего представителя спортивного клуба "Бабите" Гирта Еске за сексуальное насилие над детьми к 12 годам лишения свободы и надзору пробации на пять лет, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Адвокат обвиняемого Индулис Буковскис заявил Латвийскому телевидению, что, выполняя просьбу своего подзащитного, сейчас комментариев давать не будет, в том числе он не ответил на вопрос, будет ли обжалован приговор.

В прокуратуре агентству ЛЕТА подтвердили, что Еске признан виновным в четырех преступных деяниях, предусмотренных частью четвертой статьи 160 уголовного закона.

Частично удовлетворены требования представителей особо уязвимых потерпевших о компенсации морального вреда в размере 10 000 евро за каждое преступное деяние.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал с обвинителем, выбрав упрощенную форму завершения уголовного процесса - соглашение о признании вины и наказании, которое предусматривало лишение свободы сроком на десять лет, сообщили в прокуратуре.

Соглашение в суде не было утверждено: после его заключения представители потерпевшего решили реализовать свои права и подали заявления о компенсации морального вреда. В связи с этим суд перешёл на устный процесс и рассмотрел дело с проверкой доказательств только по части заявленных компенсаций, пояснили в прокуратуре.

Государственное обвинение считает постановление суда справедливым урегулированием уголовно-правовых отношений, достигнутым при разумной реализации всеми вовлеченными своих прав и обязанностей, отметила прокуратура.

Ранее Государственная полиция в заявлении для СМИ указала, что передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовный процесс в отношении мужчины 1983 года рождения - менеджера одного из футбольных клубов, подозреваемого в сексуальном насилии над тремя малолетними лицами, которое произошло в марте и апреле этого года. Подозреваемому в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Уголовный процесс начат в этом году 21 апреля на основании предоставленных родителями детей сведений о том, что с их детьми совершались действия сексуального характера со стороны менеджера футбольного клуба с 17 апреля по 19 апреля во время поездки, организованной футбольным клубом.

21 апреля был задержан мужчина 1983 года рождения.

В ходе дальнейшего расследования был выявлен еще один случай сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего, произошедший в марте этого года в Латвии.

За такое деяние уголовный закон предусматривает лишение свободы от пяти до 15 лет с надзором пробации до пяти лет.

Еске баллотировался на выборах самоуправлений в Марупском крае по списку Латвийского объединения регионов (ЛОР). Он, правда, не был членом ЛОР, но был включен в список как представитель местного спортивного сообщества.

После задержания Еске Латвийская федерация футбола заявила, что Еске отстранен от любых связанных с футболом действий.

По информации "Firmas.lv", Еске принадлежит рекламная компания "Mpresto". Оборот предприятия в прошлом году составил 111 388 евро, а прибыль - 78 417 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать