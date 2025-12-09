Приговор менеджеру спортклуба «Бабите» за сексуальное насилие над детьми: срок немалый

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Адвокат обвиняемого Индулис Буковскис заявил Латвийскому телевидению, что, выполняя просьбу своего подзащитного, сейчас комментариев давать не будет, в том числе он не ответил на вопрос, будет ли обжалован приговор.

В прокуратуре агентству ЛЕТА подтвердили, что Еске признан виновным в четырех преступных деяниях, предусмотренных частью четвертой статьи 160 уголовного закона.

Частично удовлетворены требования представителей особо уязвимых потерпевших о компенсации морального вреда в размере 10 000 евро за каждое преступное деяние.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал с обвинителем, выбрав упрощенную форму завершения уголовного процесса - соглашение о признании вины и наказании, которое предусматривало лишение свободы сроком на десять лет, сообщили в прокуратуре.

Соглашение в суде не было утверждено: после его заключения представители потерпевшего решили реализовать свои права и подали заявления о компенсации морального вреда. В связи с этим суд перешёл на устный процесс и рассмотрел дело с проверкой доказательств только по части заявленных компенсаций, пояснили в прокуратуре.

Государственное обвинение считает постановление суда справедливым урегулированием уголовно-правовых отношений, достигнутым при разумной реализации всеми вовлеченными своих прав и обязанностей, отметила прокуратура.

Ранее Государственная полиция в заявлении для СМИ указала, что передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовный процесс в отношении мужчины 1983 года рождения - менеджера одного из футбольных клубов, подозреваемого в сексуальном насилии над тремя малолетними лицами, которое произошло в марте и апреле этого года. Подозреваемому в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Уголовный процесс начат в этом году 21 апреля на основании предоставленных родителями детей сведений о том, что с их детьми совершались действия сексуального характера со стороны менеджера футбольного клуба с 17 апреля по 19 апреля во время поездки, организованной футбольным клубом.

21 апреля был задержан мужчина 1983 года рождения.

В ходе дальнейшего расследования был выявлен еще один случай сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего, произошедший в марте этого года в Латвии.

За такое деяние уголовный закон предусматривает лишение свободы от пяти до 15 лет с надзором пробации до пяти лет.

Еске баллотировался на выборах самоуправлений в Марупском крае по списку Латвийского объединения регионов (ЛОР). Он, правда, не был членом ЛОР, но был включен в список как представитель местного спортивного сообщества.

После задержания Еске Латвийская федерация футбола заявила, что Еске отстранен от любых связанных с футболом действий.

По информации "Firmas.lv", Еске принадлежит рекламная компания "Mpresto". Оборот предприятия в прошлом году составил 111 388 евро, а прибыль - 78 417 евро.