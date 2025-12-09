На видео видно, что все произошло за секунду, и, к счастью, в момент аварии поблизости не было пешеходов — иначе последствия могли бы быть гораздо более серьезными. Это пример того, что общественную улицу не надо использовать как место для дрифта или демонстрации «трюков».

Некоторые комментарии пользователей ФБ:

-Я надеюсь, что тому, кто припарковал там машину, выпишут штраф. Насколько я помню, там нельзя парковаться.

-Нет, ну ладно бы ночью на пустом круге, снег выпал, но не на переполненной улице. Надеюсь, что страховщики не смотрят это виде.

-Получит по полной программе. В Тиктоке говорили, что машину случайно занесло. А оказалось, что ехал на летних шинах и пытался дрифтовать.