Польшу не пригласили в Лондон на переговоры о мире в Украине: что уж говорить про Балтию

Бывший премьер-министр Лешек Миллер отметил, что до недавнего времени премьер-министр Польши Дональд Туск (на фото) путешествовал одним поездом с лидерами Франции, Великобритании и Германии в Киев, но Польша давно не участвовала в подобных встречах.

"Теперь он уже не курсирует... Значит, что-то неприятное происходит для Польши, и было бы хорошо знать причину такого положения дел и действительно перестать играть на пианино. Нам нужно четко понимать: почему нас там нет", - сказал он.

В свою очередь бывший президент Бронислав Коморовский считает, что отсутствие польской стороны на переговорах связано со слабостью.

"Нам нужно осознавать собственную важность и положение в мире... Три сильнейшие европейские страны встречаются с лидером Украины. Самые сильные в политическом, военном и экономическом плане, и те, что делают наибольший вклад в военные нужды Украины... Мы просто слабее", - заявил он.

Бывший премьер Польши Ян Кшиштоф Белецкий отметил, что шаги власти по отталкиванию Украины также негативно сказываются на участии Польши в переговорах.

"Мы должны определиться. Если мы хотим продвинуться так далеко в Европе, президент и премьер-министр должны объединиться, позвонить в Вашингтон и сказать, что "мы хотим быть на вершине, мы допускаем возможность отправки войск в миротворческую миссию". Мы должны звучать сильно как сильная страна", - подчеркнул он.

В то же время Коморовский отметил, что европейские лидеры осознают важность Польши в Европе. "В регионе, который испытывает угрозу от российской экспансии, нас хотят все, даже Соединенные Штаты... Американцы хотят отвести Польше роль в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО. Это предполагает ответственность, деньги и огромные усилия. Давайте будем это осознавать", - пояснил он.