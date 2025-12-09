Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвию накрыла эпидемия гриппа

© LETA 9 декабря, 2025 07:30

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ). ЦПКЗ объявляет о начале эпидемии гриппа со вторника, 9 декабря, основываясь на данных мониторинга гриппа, предоставленных Национальной лабораторией микробиологической референции (НЛМР).

С 1 по 7 декабря доля положительных проб на грипп в НЛМР резко выросла - до 18,1% по сравнению с 9,1% неделей ранее, что означает, что превышен эпидемический порог.

ЦПКЗ продолжает собирать и обобщать данные текущего периода мониторинга гриппа, которые будут опубликованы в еженедельном отчете

Специалисты напоминают, что тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также больные онкологией, пациенты с хроническими инфекциями и люди, у которых ослаблен иммунитет. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

Наилучшей защитой от гриппа и осложнений, вызванных гриппом, является вакцинация. Учитывая, что иммунитет образуется в течение десяти-14 дней после вакцинации и распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, привиться от гриппа не поздно и во время эпидемии, особенно если запланирован визит в учреждение здравоохранения, подчеркивают специалисты.

На сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях можно получить оплаченную государством прививку против гриппа для пациентов групп риска, если в практике семейного врача вакцины недоступны. Список пополняется и исправляется в соответствии с доступностью вакцин, сообщили в ЦПКЗ.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать и общие меры профилактики, например, специалисты призывают как можно меньше посещать публичные места, меньше пользоваться общественным транспортом, часто и тщательно мыть руки или дезинфицировать их дезинфицирующим средством. Также важно избегать прикосновения к лицу грязными руками.

ЦПКЗ подчеркивает, что важно избегать прямого общения с больными людьми, а также в пределах возможности соблюдать достаточную физическую дистанцию в общественных местах. В условиях повышенного риска заражения, особенно лицам, относящимся к группе риска, рекомендуется использовать медицинскую маску для лица или респиратор.

Пациентам с признаками острых респираторных заболеваний важно оставаться дома, по телефону общаться с врачом и следовать рекомендациям врача, напоминают специалисты.

Во время эпидемии гриппа оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны заплатить за визит установленный в стране взнос пациента - 2,85 евро.

Важно

Важно

Важно

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

