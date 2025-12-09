Латвию накрыла эпидемия гриппа

С 1 по 7 декабря доля положительных проб на грипп в НЛМР резко выросла - до 18,1% по сравнению с 9,1% неделей ранее, что означает, что превышен эпидемический порог.

ЦПКЗ продолжает собирать и обобщать данные текущего периода мониторинга гриппа, которые будут опубликованы в еженедельном отчете

Специалисты напоминают, что тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также больные онкологией, пациенты с хроническими инфекциями и люди, у которых ослаблен иммунитет. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

Наилучшей защитой от гриппа и осложнений, вызванных гриппом, является вакцинация. Учитывая, что иммунитет образуется в течение десяти-14 дней после вакцинации и распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, привиться от гриппа не поздно и во время эпидемии, особенно если запланирован визит в учреждение здравоохранения, подчеркивают специалисты.

На сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях можно получить оплаченную государством прививку против гриппа для пациентов групп риска, если в практике семейного врача вакцины недоступны. Список пополняется и исправляется в соответствии с доступностью вакцин, сообщили в ЦПКЗ.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать и общие меры профилактики, например, специалисты призывают как можно меньше посещать публичные места, меньше пользоваться общественным транспортом, часто и тщательно мыть руки или дезинфицировать их дезинфицирующим средством. Также важно избегать прикосновения к лицу грязными руками.

ЦПКЗ подчеркивает, что важно избегать прямого общения с больными людьми, а также в пределах возможности соблюдать достаточную физическую дистанцию в общественных местах. В условиях повышенного риска заражения, особенно лицам, относящимся к группе риска, рекомендуется использовать медицинскую маску для лица или респиратор.

Пациентам с признаками острых респираторных заболеваний важно оставаться дома, по телефону общаться с врачом и следовать рекомендациям врача, напоминают специалисты.

Во время эпидемии гриппа оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны заплатить за визит установленный в стране взнос пациента - 2,85 евро.