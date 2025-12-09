Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Франция вслед за Бельгией отказалась передавать российские деньги Украине

9 декабря, 2025

Париж выступает против использования для "репарационного кредита" Украине той части российских активов, которые заморожены в частных банках Франции. Об этом сообщила газета Financial Times (FT)в понедельник, 8 декабря, со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, из более чем 200 млрд евро активов Банка России, замороженных по всей Европе, 185 млрд хранятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear, а еще 18 млрд и 7 млрд - в коммерческих французских и бельгийских банках соответственно.

Таким образом, Франция является держателем второй по величине суммы замороженных активов российского Центробанка. Однако "к раздражению некоторых других европейских столиц" Париж скрывает информацию о финансовых институтах, в которых хранятся российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, ссылаясь на "конфиденциальный характер" таких данных, говорится в статье.

Три источника FT, знакомых с ситуацией, предполагают, что основная часть из 18 млрд евро находится в крупнейшем банке страны, BNP Paribas. В самом банке отказались предоставить изданию комментарии, как и в трех других ведущих банках страны.

Предложение ЕК о "репарационном кредите" Украине

Эти активы, как отмечается, оказались "под пристальным вниманием" из-за планов Еврокомиссии предоставить Украине "репарационный кредит", обеспеченный замороженными активами ЦБ РФ. Последнее предложение Еврокомиссии предполагает использование активов, замороженных во всех странах ЕС, а не только 185 миллиардов евро в Euroclear.

Французские чиновники, поддерживая идею "репарационного кредита" Украине, выступают против использования средств, замороженных в коммерческих банках, указывая на разные условия договоров у них и у Euroclear, пишет FT.

Бельгийский депозитарий получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов России. Вырученные средства уже используются для обеспечения кредита Украине в размере 50 млрд евро . В то же время частные банки, как правило, обязаны удерживать и в итоге выплачивать России все или часть процентов, набегающих по депозитам.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

