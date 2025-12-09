Франция вслед за Бельгией отказалась передавать российские деньги Украине

По данным собеседников издания, из более чем 200 млрд евро активов Банка России, замороженных по всей Европе, 185 млрд хранятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear, а еще 18 млрд и 7 млрд - в коммерческих французских и бельгийских банках соответственно.

Таким образом, Франция является держателем второй по величине суммы замороженных активов российского Центробанка. Однако "к раздражению некоторых других европейских столиц" Париж скрывает информацию о финансовых институтах, в которых хранятся российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, ссылаясь на "конфиденциальный характер" таких данных, говорится в статье.

Три источника FT, знакомых с ситуацией, предполагают, что основная часть из 18 млрд евро находится в крупнейшем банке страны, BNP Paribas. В самом банке отказались предоставить изданию комментарии, как и в трех других ведущих банках страны.

Предложение ЕК о "репарационном кредите" Украине

Эти активы, как отмечается, оказались "под пристальным вниманием" из-за планов Еврокомиссии предоставить Украине "репарационный кредит", обеспеченный замороженными активами ЦБ РФ. Последнее предложение Еврокомиссии предполагает использование активов, замороженных во всех странах ЕС, а не только 185 миллиардов евро в Euroclear.

Французские чиновники, поддерживая идею "репарационного кредита" Украине, выступают против использования средств, замороженных в коммерческих банках, указывая на разные условия договоров у них и у Euroclear, пишет FT.

Бельгийский депозитарий получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов России. Вырученные средства уже используются для обеспечения кредита Украине в размере 50 млрд евро . В то же время частные банки, как правило, обязаны удерживать и в итоге выплачивать России все или часть процентов, набегающих по депозитам.