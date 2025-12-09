Pirms kāda laika diemžēl bija jāsatiek @NMPdienests brigāde. Viss jau būtu labi, ja vien darbinieki savstarpēji nesarunātos svešvalodā, kuru nesaprotu. Bija jocīgi nesaprast, kas tiek komunicēts. Nav arī pirmā šāda pieredze. @NMPdienests, vai tas ir ok?— Ieva (@IevaChivina) December 3, 2025
Но что последовал комментарий другой пользовательницы:
"В медицинских учреждениях общение между медиками должно происходить на ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ! На это неоднократно указывал нынешний министр здравоохранения. Есть основания написать официальную жалобу по поводу этого случая, поскольку это является нарушением".
Короче, Служба неотложной медицинской помощи - всем встать на одно колено и каяться, каяться, каяться... Пока до вас не дойдёт, что спасать жизни нужно на государственном языке - и никак иначе.