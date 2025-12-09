На это ей "неотложка отвечает: "Общение с пациентом происходит на нашем государственном языке. Бригады также должны общаться между собой на латышском языке, за исключением случаев, когда в состав бригады входят иностранные студенты, которые участвуют в нашей программе обмена опытом — в этом случае рабочим языком будет английский".

Но что последовал комментарий другой пользовательницы:

"В медицинских учреждениях общение между медиками должно происходить на ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ! На это неоднократно указывал нынешний министр здравоохранения. Есть основания написать официальную жалобу по поводу этого случая, поскольку это является нарушением".

Короче, Служба неотложной медицинской помощи - всем встать на одно колено и каяться, каяться, каяться... Пока до вас не дойдёт, что спасать жизни нужно на государственном языке - и никак иначе.