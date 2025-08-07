Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«О какой приватности идёт речь?» И без слежки СГД доступ к нашим данным уже давно открыт

Редакция PRESS 7 августа, 2025 09:28

Латышские СМИ 0 комментариев

Служба Госдоходов Латвии планирует использовать израильскую технологию Cellebrite для получения доступа к данным с частных устройств в рамках налоговых расследований. Эксперты предупреждают: несмотря на легитимные цели, у общества есть основания беспокоиться о своей конфиденциальности.

Как известно, Служба Госдоходов (VID), стремясь более эффективно выполнять свои обязанности — особенно в выявлении уклоняющихся от уплаты налогов — решила приобрести специализированный инструмент цифрового расследования, разработанный компанией Cellebrite. С его помощью можно будет получать данные, ранее недоступные, например, с частных устройств.

В передаче TV24 «Klubs: Nacionālo interešu klubs» глава IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс отметил, что доступ к смартфонам граждан — не новость. Люди вполне обоснованно испытывают тревогу по поводу этой информации. В последнее время увеличилось количество утечек данных и случаев мошенничества. Благодаря технологиям и всё более распространённым цифровым инструментам, пользовательские данные легко собираются и могут использоваться в недобросовестных целях.

«Это не новость — подобные инструменты используются во многих странах. Насколько я знаю, продукция этого же производителя применяется, например, в Австралии, США и других государственных учреждениях», — рассказал Буланс.

«К сожалению, известны случаи злоупотреблений. Речь идёт о странах с сомнительной репутацией, например, Сербии, где такой инструмент использовался для слежки за журналистами и политиками. Более того, на устройства дополнительно устанавливалось другое ПО.

Такие случаи действительно происходят, и неудивительно, что это вызывает у людей страх», — добавил он.

«Кроме того, часть общества, возможно, просто не понимает, как именно это будет происходить. В каких случаях? С какой целью? Люди беспокоятся о праве на частную жизнь, но давайте будем честны — я готов утверждать, что большинство даже не осознаёт, что уже сами предоставили доступ к своим телефонам множеству приложений: к камере, микрофону, датчикам. Всё это происходит практически автоматически. Так о какой приватности вообще может идти речь?» — подытожил Буланс.

Комментарии (0)
Обновлено: 14:45 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

