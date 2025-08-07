«О какой приватности идёт речь?» И без слежки СГД доступ к нашим данным уже давно открыт

Как известно, Служба Госдоходов (VID), стремясь более эффективно выполнять свои обязанности — особенно в выявлении уклоняющихся от уплаты налогов — решила приобрести специализированный инструмент цифрового расследования, разработанный компанией Cellebrite. С его помощью можно будет получать данные, ранее недоступные, например, с частных устройств.

В передаче TV24 «Klubs: Nacionālo interešu klubs» глава IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс отметил, что доступ к смартфонам граждан — не новость. Люди вполне обоснованно испытывают тревогу по поводу этой информации. В последнее время увеличилось количество утечек данных и случаев мошенничества. Благодаря технологиям и всё более распространённым цифровым инструментам, пользовательские данные легко собираются и могут использоваться в недобросовестных целях.

«Это не новость — подобные инструменты используются во многих странах. Насколько я знаю, продукция этого же производителя применяется, например, в Австралии, США и других государственных учреждениях», — рассказал Буланс.

«К сожалению, известны случаи злоупотреблений. Речь идёт о странах с сомнительной репутацией, например, Сербии, где такой инструмент использовался для слежки за журналистами и политиками. Более того, на устройства дополнительно устанавливалось другое ПО.

Такие случаи действительно происходят, и неудивительно, что это вызывает у людей страх», — добавил он.

«Кроме того, часть общества, возможно, просто не понимает, как именно это будет происходить. В каких случаях? С какой целью? Люди беспокоятся о праве на частную жизнь, но давайте будем честны — я готов утверждать, что большинство даже не осознаёт, что уже сами предоставили доступ к своим телефонам множеству приложений: к камере, микрофону, датчикам. Всё это происходит практически автоматически. Так о какой приватности вообще может идти речь?» — подытожил Буланс.