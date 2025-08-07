Сэкономим 8 миллионов евро: Служба Госдоходов увольняет сотрудников

Она объяснила, что на данный момент установка правительства заключается в том, чтобы каждое ведомство сократило свои расходы. «У нас большой бюджет, соответственно, предстоит значительное сокращение, и мы серьёзно над этим работаем», — отметила Шмите-Роке, добавив, что Министерство финансов поручило СГД сократить расходы на 13,4 миллиона евро. Из этой суммы около восьми миллионов евро будет урезано в фонде заработной платы.

Для сокращения расходов СГД планирует уволить сотрудников, однако конкретное количество увольняемых Шмите-Роке не назвала, подчеркнув, что до тех пор, пока сами работники не будут проинформированы, эта информация не будет обнародована. Кроме того, точное число станет известно в конце августа, когда правительство обнародует общий объём сокращений.

«Это сокращение расходов — очень тяжёлое, придётся увольнять людей, мы не можем найти другие статьи, которые можно было бы сократить. Это нелёгкое решение, но его необходимо принять», — заявила глава СГД.

Шмите-Роке пояснила, что её цель — сделать так, чтобы те сотрудники, которые останутся, активны, инициативны и приходят с новыми идеями, не ощутили снижения зарплаты. «То есть мы не будем сокращать всем поровну, а постараемся стать более эффективными», — сказала она.

На вопрос, повлияет ли это на работоспособность учреждения, Шмите-Роке ответила, что в связи с сокращениями сейчас в рамках обсуждений с руководителями управлений пересматривается, какие процессы можно оптимизировать или вовсе прекратить. Речь идёт о тех задачах, которые требуют больших ресурсов, но не приносят отдачи.

Как уже сообщалось, согласно поручению Кабинета министров (КМ), в период с 2026 по 2028 год необходимо провести оптимизацию государственного сектора и сократить расходы государственного бюджета не менее чем на 450 миллионов евро, в том числе в 2026 году — не менее чем на 150 миллионов евро. Сэкономленные средства планируется в первую очередь направить на финансирование обороны и безопасности, сочетая внутренние фискальные меры и международные заимствования. Кроме того, решением КМ установлено, что увеличение финансирования обороны должно происходить таким образом, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП).