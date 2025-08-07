Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сэкономим 8 миллионов евро: Служба Госдоходов увольняет сотрудников

© LETA 7 августа, 2025 13:00

LETA

Службе Госдоходов (СГД) в следующем году предстоит сократить расходы бюджета на 13,4 миллиона евро, из которых около восьми миллионов планируется сэкономить за счёт сокращения численности сотрудников, рассказала в среду, 6 августа, в передаче «Kāpēc» на Delfi TV генеральный директор ГСД Байба Шмите-Роке.

Она объяснила, что на данный момент установка правительства заключается в том, чтобы каждое ведомство сократило свои расходы. «У нас большой бюджет, соответственно, предстоит значительное сокращение, и мы серьёзно над этим работаем», — отметила Шмите-Роке, добавив, что Министерство финансов поручило СГД сократить расходы на 13,4 миллиона евро. Из этой суммы около восьми миллионов евро будет урезано в фонде заработной платы.

Для сокращения расходов СГД планирует уволить сотрудников, однако конкретное количество увольняемых Шмите-Роке не назвала, подчеркнув, что до тех пор, пока сами работники не будут проинформированы, эта информация не будет обнародована. Кроме того, точное число станет известно в конце августа, когда правительство обнародует общий объём сокращений.

«Это сокращение расходов — очень тяжёлое, придётся увольнять людей, мы не можем найти другие статьи, которые можно было бы сократить. Это нелёгкое решение, но его необходимо принять», — заявила глава СГД.

Шмите-Роке пояснила, что её цель — сделать так, чтобы те сотрудники, которые останутся, активны, инициативны и приходят с новыми идеями, не ощутили снижения зарплаты. «То есть мы не будем сокращать всем поровну, а постараемся стать более эффективными», — сказала она.

На вопрос, повлияет ли это на работоспособность учреждения, Шмите-Роке ответила, что в связи с сокращениями сейчас в рамках обсуждений с руководителями управлений пересматривается, какие процессы можно оптимизировать или вовсе прекратить. Речь идёт о тех задачах, которые требуют больших ресурсов, но не приносят отдачи.

Как уже сообщалось, согласно поручению Кабинета министров (КМ), в период с 2026 по 2028 год необходимо провести оптимизацию государственного сектора и сократить расходы государственного бюджета не менее чем на 450 миллионов евро, в том числе в 2026 году — не менее чем на 150 миллионов евро. Сэкономленные средства планируется в первую очередь направить на финансирование обороны и безопасности, сочетая внутренние фискальные меры и международные заимствования. Кроме того, решением КМ установлено, что увеличение финансирования обороны должно происходить таким образом, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

