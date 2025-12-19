К утру ЕС нашел деньги для Украины, но это не активы РФ

Один из самых длинных и напряженных саммитов Евросоюза , на котором искали пути для финансовой помощи Украине на следующие два года, завершился в Брюсселе около 3 часов ночи пятницы, 19 декабря.

На столе переговоров лежали два предложения Еврокомиссии (ЕК) : "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов и финансирование через общие заимствования ЕС. И, несмотря на то, что до последнего момента на саммите работали над механизмом "репарационного кредита", эту идею пришлось отложить. Лидерам ЕС удалось договориться о предоставлении кредита Украине в размере 90 млрд евро с использованием возможностей бюджета ЕС. В то же время они пообещали продолжать совместную работу над "репарационным кредитом" за счет замороженных российских активов.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы их выполнили", - написал президент Евросовета Антониу Кошта в сети Х сразу после завершения переговоров.

Бельгия требовала неограниченных финансовых гарантий

В начале войны, развязанной Россией против Украины, в ЕС было заморожено 210 млрд евро, более 180 млрд евро из которых хранятся на территории Бельгии в депозитарии Euroclear. По оценкам МВФ, чтобы профинансировать потребности Украины в 2026 и 2027 годах, Киеву необходимо 137 млрд евро.

В Еврокомиссии предложили, чтобы ЕС выделил 90 млрд евро от этой суммы, используя для этого замороженные российские активы. И хотя, по утверждению команды юристов ЕК, предложение о "репарационном кредите" было разработано с учетом всех норм международного права, категорически против него выступила Бельгия.

Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что именно Бельгия , под юрисдикцией которой действует Euroclear, будет нести все юридические, репутационные и финансовые риски в случае, если Россия обжалует передачу своих активов в суде. И предложил: если ЕС хочет использовать российские активы, то все страны, на территории которых заморожены деньги Центробанка РФ, "должны действовать согласованно".

Суть позиции Бельгии заключалась в предоставлении ей бессрочных и неограниченных финансовых гарантий, так называемых blank check protection, чтобы застраховать себя на случай судебных исков России.

Несмотря на то, что позиция Бельгии относительно "репарационного займа", поддержанного Италией, Мальтой и Болгарией, была довольно категоричной, именно над ней до последнего момента работали переговорщики. Несколько источников DW в Евросовете сообщали, что лидеры намеревались убедить Барта Де Вевера и предложить ему "почти все, что он хочет".

Присутствие Зеленского должно было повлиять на скептиков

Еще перед началом саммита руководство Европейского Союза , в частности Антониу Кошта пообещал журналистам, что лидеры "не покинут этот совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы".

Кстати, как сообщил DW высокопоставленный европейский чиновник, именно Кошта убедил президента Украины Владимира Зеленского прилететь в Брюссель, хотя изначально планировалось, что он пообщается с лидерами по видеосвязи. По данным источников DW, Кошта рассчитывал, что личное общение Зеленского с членами Евросовета перед началом саммита и, главное, его встреча тет-а-тет с Бартом Де Вевером изменят позицию стран, не поддерживавших передачу замороженных российских активов Украине.

Общаясь с журналистами во время пресс-конференции, Зеленский не раскрыл деталей своего разговора с бельгийским премьером, однако, отвечая на вопрос, понимает ли он справедливость аргументов Барта Де Вевера, которого волнуют возможные последствия судебных исков России , президент Украины ответил: "Я понимаю риски, о которых он говорит. Но мы – в войне и, на мой взгляд, мы находимся в больших рисках".

Кроме того, в Брюсселе Зеленский объяснил европейским лидерам, насколько срочным является решение о финансировании: ведь деньги на армию и бюджетные расходы нужны Киеву уже в апреле. Иначе сокращение этих расходов приведет к тяжелым и необратимым последствиям. Их красноречиво описал премьер-министр Польши Дональд Туск, общаясь с журналистами перед началом заседания Евросовета: "Сейчас у нас простой выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра".

Идею о "репарационном займе" пока отложили

Европейские лидеры обсуждали украинский вопрос последним. Как рассказал DW дипломат, участвовавший в работе саммита, пока участники заседания дискутировали по поводу других вопросов повестки дня: расширения ЕС, семилетнего бюджета блока и торгового соглашения Mercosur, параллельно в соседней с залом саммита комнате работали команды Еврокомиссии, бельгийского правительства и других стран-членов, прорабатывая все детали "репарационного кредита", чтобы "найденный компромисс устраивал всех". Несколько собеседников DW подчеркнули, что не помнят более сложную дискуссию, чем обсуждение передачи российских активов Украине.

Однако после четырехчасовых переговоров идея "репарационного кредита" была отложена якобы из-за того, что несколько стран не согласились с требованиями Барта Де Вевера о неограниченных финансовых гарантиях, поскольку считают их чрезмерными.

Тогда было решено предоставить Украине кредит на сумму 90 млрд евро за счет общих заимствований под гарантии бюджета ЕС и одновременно продолжать работу над решением о "репарационном кредите" . Важно, что на такой вариант согласились Чехия, Словакия и Венгрия, ранее заявлявшие, что заблокируют решение о бюджетных заимствованиях, которое должно приниматься единогласно.

На пресс-конференции в Брюсселе Зеленский дал понять, что для Украины не важно, в какой форме ей будет оказана финансовая помощь. "Но более правильная форма - это "репарационный кредит", чтобы Россия понимала, что она виновата и что нужно будет выплачивать репарации", - сказал президент. Однако, похоже, пока Брюссель не решился послать Кремлю такой месседж.