Мы спасли медвежат, вырастили их, а теперь их продают: зоопарк просит помощи

-С самого начала мы работали в контакте с Управлением защиты природы, понимая, что дикие животные юридически принадлежат государству. Нас официально назначили их содержателями — и мы делали и продолжаем делать всё, чтобы им было хорошо и безопасно.

Медведи росли очень быстро, и стало ясно: им нужен большой, надёжный, современный вольер. Несмотря на неопределённость их дальнейшей судьбы, мы начали строительство. Вместе с гостями и друзьями зоопарка, а также вложив все свои свободные средства, на сегодняшний день мы практически завершили вольер. По моим подсчётам, в него уже вложено более 40 000 евро.

И именно сейчас, в самый неподходящий момент — в межсезонье, когда у зоопарка нет свободных средств, — юридический собственник медведей объявил аукцион на право владения ими.

Стартовая цена — 2070 евро, шаг — 50 евро.

Аукцион завершится 5 января 2026 года.

Какая будет итоговая сумма — никто не знает.

Но одно я знаю точно: для мишек Гамми Raptors Park — это не временное место. Это их дом. Здесь они выросли, здесь они чувствуют себя в безопасности. И сейчас, когда вольер почти готов, мысль о том, что они могут уехать, особенно тяжёлая.

Поэтому я обращаюсь ко всем нашим друзьям, гостям и просто неравнодушным людям по всей Латвии. Мне нужна ваша помощь, чтобы выкупить медведей и оставить их жить здесь, в Raptors Park, в Деменской волости.

Медведи не понимают, что такое аукцион, законы и формальности. Они знают только, где их кормят, где безопасно и где их любят.

Даже небольшое пожертвование имеет значение.

Каждый евро — это шаг к тому, чтобы мишки Гамми навсегда остались дома и не пережили очередной стресс и переезд.

Если вы не можете помочь финансово — пожалуйста, поделитесь этим постом. Это тоже огромная помощь.

Спасибо каждому, кто поддержит нас в этот момент. Вместе мы можем сделать так, чтобы история спасения мишек Гамми получила счастливое продолжение.

— Александр Калачев, Raptors Park

Vienreizējs ziedojums (veicot pārskaitījumu)

Sanēmējs: SIA K PRIDE

Registrācijas nr. : LV41503086622

Ziedojumu konts: LV25HABA0551047319465

SWIFT: HABALV22

Merkis: Ziedojums lāču iegādei