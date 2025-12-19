Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
IBM удивила мир квантовым чипом: почему он не заменит ваш ноутбук?

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 09:46

Наука 0 комментариев

Очередная громкая новость из мира технологий. IBM объявила о создании квантового процессора с более чем 1000 кубитами. Для науки это рекорд. Для обычных пользователей — повод удивиться и… немного запутаться.

Впервые инженерам удалось собрать на одном чипе такое количество кубитов — особых квантовых элементов, которые ведут себя не так, как привычные компьютерные биты. Если обычный бит может быть либо нулём, либо единицей, то кубит способен находиться сразу в двух состояниях одновременно. Звучит как магия, но именно за счёт этого квантовые компьютеры могут решать отдельные задачи гораздо быстрее классических суперкомпьютеров. Правда, только очень специфические задачи.

И вот здесь начинается самое важное.

Квантовый компьютер — это не «супер-ноутбук будущего». Он не предназначен для интернета, видео, текстов или игр. Он не заменит домашний компьютер и никогда не станет универсальным.

На самом деле квантовые машины — это особый класс вычислительных инструментов. Их создают для узких научных задач, где нужно моделировать поведение молекул, искать новые материалы или просчитывать сложные физические процессы. Для всего остального они бесполезны.

Кроме того, такие чипы работают только в лабораторных условиях — при температурах, близких к абсолютному нулю, и с огромным количеством вспомогательного оборудования. О «персональном квантовом компьютере» речи пока не идёт.

Поэтому разработка IBM — это не революция для всех, а важный шаг для науки. Учёные получили инструмент, который в будущем может ускорить открытия в химии, медицине и материаловедении. Но обычным компьютерам пока ничего не угрожает.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

