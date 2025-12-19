IBM удивила мир квантовым чипом: почему он не заменит ваш ноутбук?

Впервые инженерам удалось собрать на одном чипе такое количество кубитов — особых квантовых элементов, которые ведут себя не так, как привычные компьютерные биты. Если обычный бит может быть либо нулём, либо единицей, то кубит способен находиться сразу в двух состояниях одновременно. Звучит как магия, но именно за счёт этого квантовые компьютеры могут решать отдельные задачи гораздо быстрее классических суперкомпьютеров. Правда, только очень специфические задачи.

И вот здесь начинается самое важное.

Квантовый компьютер — это не «супер-ноутбук будущего». Он не предназначен для интернета, видео, текстов или игр. Он не заменит домашний компьютер и никогда не станет универсальным.

На самом деле квантовые машины — это особый класс вычислительных инструментов. Их создают для узких научных задач, где нужно моделировать поведение молекул, искать новые материалы или просчитывать сложные физические процессы. Для всего остального они бесполезны.

Кроме того, такие чипы работают только в лабораторных условиях — при температурах, близких к абсолютному нулю, и с огромным количеством вспомогательного оборудования. О «персональном квантовом компьютере» речи пока не идёт.

Поэтому разработка IBM — это не революция для всех, а важный шаг для науки. Учёные получили инструмент, который в будущем может ускорить открытия в химии, медицине и материаловедении. Но обычным компьютерам пока ничего не угрожает.