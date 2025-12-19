Министр обороны: если рельсы разберём, это остановит Россию?

"Если демонтаж рельсов - самая эффективная альтернатива, если страны Балтии будут координировать свои действия и сотрудничать (...), если такая оценка будет сделана, я прислушаюсь к совету военных, я поддержу потенциальный демонтаж рельсов, если эти условия будут выполнены", - сказал Спрудс.

На вопрос о том, какие еще могут быть варианты, кроме демонтажа рельсов, Спрудс ответил, что альтернативой может быть предотвращение любого движения по железной дороге, подготовка инфраструктуры к быстрому демонтажу, например, путем взрыва. Другим решением может стать прикрытие железнодорожных линий огневыми средствами - артиллерийскими системами и беспилотниками.

Есть несколько альтернатив, но ясно, что демонтаж железной дороги - это один из вариантов, который рассматривается в качестве первичного, сказал министр.

На этой неделе парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере заявила, что в настоящее время Латвии не угрожает опасность, из-за которой нужно было бы демонтировать рельсы на восточной границе, и в любом случае ограничение железных дорог не является "золотой пулей" против потенциального агрессора.

