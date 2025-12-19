Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министр обороны: если рельсы разберём, это остановит Россию?

19 декабря, 2025 09:48

LETA

Если в своем заключении военные эксперты и органы безопасности укажут, что демонтаж железнодорожных путей у восточной границы - самое эффективное решение для обеспечения безопасности Латвии, этот совет будет учтен при координации действий между странами Балтии, заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"Если демонтаж рельсов - самая эффективная альтернатива, если страны Балтии будут координировать свои действия и сотрудничать (...), если такая оценка будет сделана, я прислушаюсь к совету военных, я поддержу потенциальный демонтаж рельсов, если эти условия будут выполнены", - сказал Спрудс.

На вопрос о том, какие еще могут быть варианты, кроме демонтажа рельсов, Спрудс ответил, что альтернативой может быть предотвращение любого движения по железной дороге, подготовка инфраструктуры к быстрому демонтажу, например, путем взрыва. Другим решением может стать прикрытие железнодорожных линий огневыми средствами - артиллерийскими системами и беспилотниками.

Есть несколько альтернатив, но ясно, что демонтаж железной дороги - это один из вариантов, который рассматривается в качестве первичного, сказал министр.

На этой неделе парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере заявила, что в настоящее время Латвии не угрожает опасность, из-за которой нужно было бы демонтировать рельсы на восточной границе, и в любом случае ограничение железных дорог не является "золотой пулей" против потенциального агрессора.
 

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

