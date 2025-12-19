Поддельная парфюмерия из Эмиратов обнаружена в Рижском порту: и недешевая!

На основании результатов анализа рисков сотрудники таможенного пункта Рижской свободной экономической зоны провели досмотр груза, импортированного из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сентябре этого года. Товары были задекларированы для таможенного оформления – выпуска в свободное обращение, и, согласно документам, предназначались для доставки конечному получателю в Литву.

В ходе физического таможенного досмотра в контейнере были обнаружены парфюмерные изделия с предположительно поддельными товарными знаками. Сотрудники таможни связались с представителями владельцев соответствующих товарных знаков, которые подтвердили, что товары нарушают права интеллектуальной собственности двух компаний и что эти товары должны быть уничтожены.

В результате мер таможенного контроля было изъято 657 единиц контрафактной парфюмерии и дезодорантов с торговыми марками «Tiziana Terenzi» и «Tom Ford».

Общая сумма предотвращенного ущерба для правообладателей, исходя из стоимости соответствующих оригинальных товаров, составляет приблизительно 44 350 евро.

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщает, что за 11 месяцев 2025 года в результате грузовых и транспортных проверок, проведенных Таможенной администрацией СГБ, контрафактная продукция была выявлена ​​в 60 случаях. Всего было изъято 22 464 единицы контрафактной продукции. В этом году чаще всего выявлялись картофельные чипсы, одежда, игрушки и парфюмерная продукция с поддельными товарными знаками.