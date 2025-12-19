Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поддельная парфюмерия из Эмиратов обнаружена в Рижском порту: и недешевая!

© LETA 19 декабря, 2025 10:03

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудники Таможенной администрации Государственной налоговой службы (СГД) на пункте таможенного контроля Рижского свободного порта при проведении грузового контроля обнаружили в грузовом контейнере более 600 контрафактных парфюмерных изделий с имитацией популярных торговых марок, сообщила СГД ​​агентству ЛЕТА.

На основании результатов анализа рисков сотрудники таможенного пункта Рижской свободной экономической зоны провели досмотр груза, импортированного из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сентябре этого года. Товары были задекларированы для таможенного оформления – выпуска в свободное обращение, и, согласно документам, предназначались для доставки конечному получателю в Литву.

В ходе физического таможенного досмотра в контейнере были обнаружены парфюмерные изделия с предположительно поддельными товарными знаками. Сотрудники таможни связались с представителями владельцев соответствующих товарных знаков, которые подтвердили, что товары нарушают права интеллектуальной собственности двух компаний и что эти товары должны быть уничтожены.

В результате мер таможенного контроля было изъято 657 единиц контрафактной парфюмерии и дезодорантов с торговыми марками «Tiziana Terenzi» и «Tom Ford».

Общая сумма предотвращенного ущерба для правообладателей, исходя из стоимости соответствующих оригинальных товаров, составляет приблизительно 44 350 евро.

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщает, что за 11 месяцев 2025 года в результате грузовых и транспортных проверок, проведенных Таможенной администрацией СГБ, контрафактная продукция была выявлена ​​в 60 случаях. Всего было изъято 22 464 единицы контрафактной продукции. В этом году чаще всего выявлялись картофельные чипсы, одежда, игрушки и парфюмерная продукция с поддельными товарными знаками.

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

