Не только логотип: в RNP грядёт смена идентичности. С рижан 250 тыс. евро на сие благое дело

Председатель правления RNP Марис Озолиньш пояснил, что "самая большая проблема — наше название, в котором закодировано несколько проблем уже в корне. Мы привязаны к Риге. В Саласпилсе мы столкнулись с сопротивлением, мол, нет-нет, вы же из Риги, что вы здесь будете делать".

Название, как заявил Озолиньш, не устраивает еще и тем, что оно ассоциируется со временами СССР и указывает на слишком узкую сферу деятельности - предприятие может оказывать ряд других услуг помимо эксплуатации жилого фонда, причем не только в Риге и Латвии. Это может быть строительство и содержание домов для сдачи в аренду, внедрение инновационных технологий, реновация зданий и т.д.

Поступившие на конкурс предложения уже рассматриваются. Предварительная сумма, которая может быть потрачена на создание новой идентичности, оценивается в размере около 250 тыс. евро.

Рижская дума, однако, призывает RNP пока не подписывать договор о создании нового бренда. Причина - пока неясно, будет ли и каким образом самоуправление участвовать в капитале предприятия. Этот вопрос должен решиться до конца нынешнего года.

Председатель комитета по жилью и окружающей среде Элина Трейя сообщила следующее: "Учитывая, что может быть принято решение и о сохранении доли самоуправления в предприятии, и о ее сокращении или например, о разделе предприятия — решение с новым брендом RNP может перестать быть актуальным. Поэтому мы решили призвать правление предприятия пока не начинать процесс заключения договора".

Оборот RNP в 2024 году составил 80,569 млн евро, это на 8,55% больше, чем в 2023-м. RNP обеспечивает Рижскому самоуправлению стабильный поток дивидендов и работает без муниципальных дотаций.

В RNP работает около 2000 человек, предприятие управляет примерно 3500 зданиями.