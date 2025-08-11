Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не только логотип: в RNP грядёт смена идентичности. С рижан 250 тыс. евро на сие благое дело

11 августа, 2025 10:01

Фото riga.lv

Крупнейшая столичная компания по управлению многоквартирными домами Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) строит грандиозные планы. Речь идет о расширении деятельности вне Риги, переименовании и изменении визуального образа. Планы уже переданы в Рижскую думу, как сообщает агентство LETA. 

Председатель правления RNP Марис Озолиньш пояснил, что "самая большая проблема — наше название, в котором закодировано несколько проблем уже в корне. Мы привязаны к Риге. В Саласпилсе мы столкнулись с сопротивлением, мол, нет-нет, вы же из Риги, что вы здесь будете делать".

Название, как заявил Озолиньш, не устраивает еще и тем, что оно ассоциируется со временами СССР и указывает на слишком узкую сферу деятельности - предприятие может оказывать ряд других услуг помимо эксплуатации жилого фонда, причем не только в Риге и Латвии. Это может быть строительство и содержание домов для сдачи в аренду, внедрение инновационных технологий, реновация зданий и т.д.

Поступившие на конкурс предложения уже рассматриваются. Предварительная сумма, которая может быть потрачена на создание новой идентичности, оценивается в размере около 250 тыс. евро.

Рижская дума, однако, призывает RNP пока не подписывать договор о создании нового бренда. Причина - пока неясно, будет ли и каким образом самоуправление участвовать в капитале предприятия. Этот вопрос должен решиться до конца нынешнего года.

Председатель комитета по жилью и окружающей среде Элина Трейя сообщила следующее: "Учитывая, что может быть принято решение и о сохранении доли самоуправления в предприятии, и о ее сокращении или например, о разделе предприятия — решение с новым брендом RNP может перестать быть актуальным. Поэтому мы решили призвать правление предприятия пока не начинать процесс заключения договора".

Оборот RNP в 2024 году составил 80,569 млн евро, это на 8,55% больше, чем в 2023-м. RNP обеспечивает Рижскому самоуправлению стабильный поток дивидендов и работает без муниципальных дотаций.

В RNP работает около 2000 человек, предприятие управляет примерно 3500 зданиями.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

