Спать или только сидеть? Как не ошибиться при покупке дивана

Народ активно жалуется

Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC) в 2024 году получил 80 жалоб, связанных с покупкой мебели. Более половины из них (44) касались качества приобретенного товара, 29 заявлений поступило на то, что мебель покупатель так и не получил, хотя деньги за нее уже были уплачены. Остальные жалобы касались возврата товара, неправильного указания цены и других вопросов.

Из 44 жалоб на качество мебели 21 была связана именно с диванами. Покупатели приобретали их для ежедневного использования в качестве кровати, хотя производители этого не предусматривали. Средний срок службы мягкой мебели составляет 7-10 лет. А так как цена нового дивана в магазине начинается примерно с 500 евро, очень важно сделать правильный выбор.

Прежде всего стоит выяснить предназначение мебели. Эта информация должна быть указана в паспорте изделия: предназначен товар для использования в домашних условиях, в общественном месте или вне помещения.

Помните, что большинство диванов не предназначены для постоянного сна. Именно из-за использования мебели не по назначению ваши претензии по качеству могут быть отклонены. Если же покупатель планировал использовать диван как кровать, необходимо заранее уточнить это у продавца и изучить информацию производителя.

В паспорте изделия на государственном языке обязательно должны быть указаны: наименование производителя, инструкция по использованию и уходу, ограничения по эксплуатации, описание материалов, предупреждения, гарантийные условия, а также информация о возможности приобретения запасных частей. Требуйте также контакты продавца.

Обязательно ознакомьтесь со своими правами на отказ от покупки и условиями гарантии. Если приобретенный товар окажется существенно отличающимся по качеству от ожидаемого, сначала письменно обратитесь к продавцу, указав дефекты и свои претензии. Если стороны не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, остается обратиться с жалобой в PTAC. Но чтобы до этого не доходило, лучше всего правильно выбирать товар с самого начала.

Оцениваем «скелет»

Каркас — это основа любого дивана. От него зависит, насколько долговечной и устойчивой будет мебель. Даже самая красивая обивка и удобные подушки не спасут ситуацию, если внутренняя конструкция окажется слабой. Поэтому при покупке дивана стоит начать с оценки основания — каркаса.

Здесь важно обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Он бывает разным. Массив дерева — самый прочный и долговечный вариант. Обычно используют бук, березу или сосну. Такой каркас устойчив к деформации и хорошо выдерживает нагрузку. Но и цена дивана в этом случае начинается примерно с 1 000 евро, да и то по скидке.

ДСП и ДВП — бюджетные материалы, но менее прочные. Со временем они могут расслаиваться, особенно при повышенной влажности. Металл применяется в моделях с модульной конструкцией или раскладными механизмами. Металлический каркас прочен, но может ржаветь при плохой обработке. Фанера иногда используется для изготовления деталей каркаса. Качественная фанера (маркированная как водостойкая) служит долго, но все же уступает деревянному массиву.

При осмотре дивана в салоне не стесняйтесь задавать вопросы и физически проверять конструкцию. Вот что можно сделать. Постучите по боковинам и ножкам — качественный каркас из натурального дерева издаст глухой, плотный звук. Пустой или скрипучий звук может указывать на полости или непрочный материал.

Осмотрите дно дивана: если оно открыто или имеет съемный чехол, вы сможете увидеть, как собран каркас.

Обратите внимание на стыки: они должны быть плотными, без щелей и сколов. Проверьте устойчивость, слегка покачав диван из стороны в сторону.

Качающийся или скрипящий диван — признак слабой конструкции. Уточните у продавца, из какого материала сделан каркас и на какую нагрузку он рассчитан.

Фурнитура и механизмы

При осмотре дивана с механизмом трансформации важно убедиться в его надежности и плавности работы. Вот что стоит сделать: раскладывайте и складывайте диван несколько раз — механизм должен работать легко, без заеданий и скрипов. Обратите внимание на стыки и крепления — все соединения должны быть плотными, без люфтов и перекосов.

Фурнитура включает в себя крепежи, ролики, направляющие, ножки и другие мелкие, но важные детали. Ножки дивана должны быть устойчивыми, равномерно стоять на полу. Если они регулируемые — проверьте, чтобы регулировка работала. Ролики и направляющие должны двигаться плавно, без заеданий. Крепежные элементы не должны торчать или быть поврежденными.

Износостойкость ткани

Обивка — это не только «лицо» дивана, но и один из главных факторов его практичности. Особенно если в доме есть дети или домашние животные, к выбору ткани стоит подойти особенно серьезно. Поговорим о самых популярных видах обивки.

Шенилл — мягкий, приятный на ощупь материал с высокой износостойкостью. Хорошо переносит трение и сохраняет внешний вид долгие годы. Велюр — благородный материал с бархатистой текстурой. Однако он более прихотлив в уходе и может терять вид при частом использовании.

Жаккард — плотный узорчатый материал, устойчивый к истиранию. Часто используется в дорогих моделях.

Рогожка — прочная и долговечная ткань, но имеет более грубую текстуру. Подходит для семей с детьми и животными. Микрофибра — гипоаллергенная ткань, хорошо впитывает влагу и легко чистится. Считается одним из самых практичных вариантов.

Экокожа — имитация натуральной кожи. Влагостойкая, легко моется, но может «потеть» в жару и скользить при сидении.

Чтобы определить износостойкость обивки дивана и не ошибиться с выбором, обращайте внимание не только на внешний вид, но и на состав, плотность и показатели стойкости к истиранию. Все эти данные должны быть указаны в паспорте изделия.

Изучаем наполнитель

Один из самых важных, но часто недооцениваемых аспектов при выборе дивана — это наполнитель. Именно от него зависит, насколько удобно будет сидеть и как быстро мебель потеряет форму.

Пенополиуретан (ППУ) — самый популярный материал. Бывает разной плотности — от мягкого до очень жесткого. Хорошо держит форму, быстро восстанавливается после нагрузки.

Латекс — натуральный или синтетический материал. Очень упругий, экологичный, но дорогой. Обеспечивает длительный срок службы.

Поролон — бюджетный вариант. Однако со временем может деформироваться, терять упругость и крошиться. Пружинные блоки встречаются в более дорогих моделях. Обеспечивают анатомический комфорт, равномерно распределяют нагрузку.

Холлофайбер — синтетическое волокно, используется в подушках. Не впитывает влагу, сохраняет объем, но менее долговечен, чем ППУ.

Если вы находитесь в магазине, можно провести несколько простых проверок, чтобы узнать признаки качественного наполнителя для дивана. Нажмите на сиденье — хороший наполнитель быстро вернется в исходную форму. Если вмятина остается надолго, значит, материал низкого качества.

Проверьте упругость — сядьте на край дивана. Он не должен «проваливаться» или слишком мягко поддаваться. Потрогайте внутренние подушки — они должны быть плотными, но не слишком жесткими. Если чувствуются неравномерная структура или комки — это признак плохого качества. Обратите внимание на края сиденья — в качественных моделях они усилены, чтобы диван не деформировался при сидении на краю.





Александр ФЕДОТОВ