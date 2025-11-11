Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
День Лачплесиса: что будет сегодня в городе?

© LETA 11 ноября, 2025 11:00

Всюду жизнь 0 комментариев

В День Лачплесиса в столице запланирована обширная программа памятных мероприятий и концертов, сообщили  в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Программа мероприятий начнется с традиционной церемонии на Судрабкалниньше, в которой примут участие представители Рижской думы, руководитель общества политически репрессированных Курземского района Риги Биерантс Игнатс, капеллан Гунтис Калме, смешанный хор "Āgenskalns", мужской ансамбль "Vilki", оркестр штаба Национальных вооруженных сил и представители студенческого батальона Земессардзе.

В 16:00 на Братском кладбище пройдет памятное мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена", а затем состоится традиционное факельное шествие к памятнику Свободы. В 18:00 у памятника пройдет церемония в честь борцов за свободу Латвии с участием группы "Vilki", а после этого шествие продолжится до набережной 11 ноября и завершится в 18:40 спуском на воду плота с огнем у Каменного моста. С 19:00 на набережной у Рижского замка участники шествия вместе с группой "Vilki" смогут петь патриотические песни.

В парке Узварас в память павших в боях за свободу Латвии в 19:00 прозвучит концертная программа "Солнечный век", в которой примут участие группы "Iļģi" и "Jauno Jāņu orķestris", а на площади у дома культуры "Ziemeļblāzma" пройдет мероприятие "Зажжем пламя свечей".

В центре культуры и народного искусства "Mалая гильдия" состоится концерт в честь Дня Лачплесиса, в концертном зале "Ave Sol" со специальной программой выступят смешанный хор им. Дарзиньша и камерный хор "Ave Sol", а в лютеранской церкви в Торнякалнсе состоится концерт духового оркестра "Rīga".

В Рижском центре югендстиля с 11 по 18 ноября пройдет Неделя патриотизма.

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать