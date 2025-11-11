Что такое брутто и нетто

На первый взгляд, можно порадоваться: Минблаг заботится о низкооплачиваемых работниках, увеличивая им зарплату. В пресс-релизе также указывается, что повышение минимальной заработной платы напрямую увеличивает покупательную способность получателей небольших доходов, положительно влияя на внутренний спрос, который является одной из основ экономического роста.

Кроме того, это будет способствовать выравниванию заработных плат между странами Балтии, а также приближению их к среднему уровню в других странах ЕС, что является одним из инструментов сокращения эмиграционного потока. Одним словом, сплошные плюсы.

Действительно, 780 евро в месяц — это лучше, чем 740. Но речь идет о зарплате брутто, то есть до вычета налогов.

Зарплату нетто, или фактическую сумму, которая ежемесячно перечисляется на карточку работнику, почти никто не указывает. А налоги в Латвии немаленькие. Со старой минималкой на руки работник получал 623 евро, с новой будет получать 654.

Согласно данным Центрального статистического управления, в 2024 году почти 118 тысяч работников (около 15%) получали минимальную заработную плату или меньше. Это на 4 процентных пункта меньше, чем три года назад, когда доля таких работников среди всех сотрудников составляла почти 20%. В целом в прошлом году в Латвии было трудоустроено 816 545 человек.

Очередной удар по работодателю

Минблаг утверждает, что для бизнеса никакой дополнительной нагрузки не будет. О финансовой стороне вопроса в пресс-релизе предпочли умолчать. Конечно, для многочисленной армии чиновников, которые сами ничего не зарабатывают, а получают деньги из государственного и муниципального бюджетов, повышение минимальной зарплаты будет только во благо, ведь именно от нее рассчитываются их оклады. А как быть частному бизнесу?

При установленной минимальной зарплате в 740 евро он должен перечислять в виде VSAOI 174,57 евро. В итоге общее содержание одного работника обходится работодателю в 914,57 евро. После повышения минималки эта сумма вырастет до 963 евро. И работодателю придется найти дополнительные 48 евро из собственного дохода.

Казалось бы, сущий пустяк — но это для крупных предприятий. Даже для средних компаний, где работают десятки сотрудников, сумма становится заметной. А как быть мелкому бизнесу, учитывая продолжающееся падение покупательной способности населения?

Посмотрите, сколько в центре Риги пустых магазинов, что осталось на месте Чиекуркалнского и Видземского рынков. И на рижском Центральном рынке теперь найти место для торговли не составляет труда — множество модулей и торговых точек в павильонах пустуют, и ситуация с каждым годом становится только хуже.

Метаморфозы VSAOI

С социальным налогом у нас вообще творится что-то невообразимое. С 2021 года действует правило: даже для лиц, трудоустроенных на неполный рабочий день, работодателю придется платить налог как с минимальной зарплаты — 252,27 евро.

Со следующего года эта сумма составит 265,9 евро. Складывается парадоксальная ситуация: если вы нанимаете человека для проведения банкета на пять часов работы по минимальной часовой ставке 4,2 евро (то есть 21 евро), в виде соцналога придется отдать 252,27 евро.

Когда это норма вводилась, в Службе государственных доходов заявляли, что цель —ликвидировать широко распространенный способ ухода от налогов, когда работник формально трудоустроен на неполный день, а фактически работает на полную ставку. Но на деле серьезный удар был нанесен по малому бизнесу, прежде всего по туристическому сектору и мелкорозничной торговле.

К тому же этот VSAOI начисляется по весьма хитроумной схеме. Обычно налоги уплачиваются за минувший месяц, и социальный налог считается по фактической занятости. А спустя несколько месяцев работодателю приходит счет от налоговой на 600-700 евро за одного работника, в том числе по уплате за квартал. И попробуйте не уплатить его в срок.

Разбить платежи на несколько частей, как это допускается, например, для штрафов, здесь не получится. Получение разрешения — процедура весьма трудоемкая.

Что же в итоге? Понятно, что государству остро не хватает средств для выплаты пенсий нынешним пенсионерам, а их число с каждым годом будет только увеличиваться. Это связано с тем, что на пенсию выходят многочисленные представители поколений 60-х годов прошлого века, когда рождаемость была особенно высокой.

В этом и кроются причины ежегодного повышения минимальной ежемесячной зарплаты: чем выше зарплата, тем больше поступлений в виде соцналога. А как эти выплаты будут покрывать работодатели — это их проблема.

Александр ФЕДОТОВ