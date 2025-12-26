Куда исчезает говядина? Это мясо может стать редким на наших столах

Мясоперерабатывающая и торговая компания Forevers в этом году планирует сохранить оборот примерно на уровне 77 млн евро, при этом физический объём проданной продукции может увеличиться примерно на 5%. Об этом агентству LETA сообщил владелец и руководитель SIA Forevers Андрей Жданс. По его словам, такой результат объясняется тем, что общий уровень цен в текущем году ниже, чем в 2024-м.

Жданс охарактеризовал нынешний год как в целом удачный и не исключил небольшого роста прибыли. Вместе с тем он отметил, что высокая конкуренция на рынке мясной продукции ограничивает возможности расширения производства, особенно на фоне сокращения численности населения.

Отдельно руководитель Forevers обратил внимание на растущий спрос на говядину за рубежом. Это способствует постепенному повышению цен в долгосрочной перспективе и может привести к тому, что для латвийских покупателей говядина станет менее доступной в повседневном рационе.

Среди ключевых проблем отрасли Жданс назвал дефицит рабочей силы. Он также подчеркнул, что на государственном уровне по-прежнему уделяется недостаточно внимания профессиональному образованию, из-за чего предприятиям приходится вкладывать больше средств в подготовку квалифицированных специалистов.

Дополнительные сложности создаёт рост издержек. Так, затраты на газ выросли на 31%, на электроэнергию — на 1%, при этом продолжают увеличиваться и расходы на оплату труда.

Кроме того, по подсчётам Forevers, налоговая нагрузка в этом году стала выше примерно на 220 тыс. евро по сравнению с 2024 годом. Основную часть этой суммы — 165 тыс. евро — составляет рост налога на природные ресурсы, остальное приходится на повышение акцизов на газ и топливо.

Ранее сообщалось, что в 2024 году оборот Forevers достиг 77,647 млн евро, что на 3,5% превышает показатель предыдущего года, а прибыль компании выросла на 58,6% — до 7,967 млн евро. Предприятие было основано в 1996 году, его основной капитал составляет 6,306 млн евро. Единственным владельцем компании является Андрей Жданс.