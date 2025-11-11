На аукцион выставлены 210 особенных кресел из кинотеатра «Spеlendid Palace»: почём? зачем?

Начальная цена аукциона стационарных кресел для зрительных залов составляет 2000 евро с шагом 100 евро.
Кресла произведены испанской компанией «Ezcaray International». Каждая пара кресел оснащена встроенным разъемом для подключения системы перевода с несколькими языковыми каналами.
Система трансляции и звуковое оборудование включают аналоговый аудиомикшерный пульт «Saundcraft Spirit E6» с шестью моно- и двумя стереоканалами, профессиональный звуковой усилитель «QSC ISA750», а также комплектующие фирмы «Soundcraft Electronics».
Электронный аукцион на сайте «izsoles.ta.gov.lv» начался 7 ноября и завершится 27 ноября.
В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Участники аукциона могут осмотреть стулья, связавшись с директором кинотеатра «Spelendid Palace» Илдзе Эглиней.