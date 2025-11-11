На аукцион выставлены 210 особенных кресел из кинотеатра «Spеlendid Palace»: почём? зачем?

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.