Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

На аукцион выставлены 210 особенных кресел из кинотеатра «Spеlendid Palace»: почём? зачем?

© LETA 11 ноября, 2025 08:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas nami» выставляет на аукцион 210 кресел со встроенным оборудованием для синхронного перевода, которые использовались в кинотеатре «Spelendid Palace», сообщается в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Начальная цена аукциона стационарных кресел для зрительных залов составляет 2000 евро с шагом 100 евро.

Кресла произведены испанской компанией «Ezcaray International». Каждая пара кресел оснащена встроенным разъемом для подключения системы перевода с несколькими языковыми каналами.

Система трансляции и звуковое оборудование включают аналоговый аудиомикшерный пульт «Saundcraft Spirit E6» с шестью моно- и двумя стереоканалами, профессиональный звуковой усилитель «QSC ISA750», а также комплектующие фирмы «Soundcraft Electronics».

Электронный аукцион на сайте «izsoles.ta.gov.lv» начался 7 ноября и завершится 27 ноября.

В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Участники аукциона могут осмотреть стулья, связавшись с директором кинотеатра «Spelendid Palace» Илдзе Эглиней.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Важно

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Важно

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 7 часов назад
Контрабандные шары парализовали Вильнюсский аэропорт
Bitnews.lv 7 часов назад
Флаги Латвии поднимут на телебашнях по всей стране
Bitnews.lv 8 часов назад
Екабпилс открыл новую дамбу на Даугаве
Bitnews.lv 8 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: а дороги у нас, оказывается, хорошие — мы и не знали…
Sfera.lv 8 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать