Купить наркотики в Латвии сегодня проще, чем алкоголь: Ципуле

11 ноября, 2025 10:09

Новости Латвии

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) все чаще получает вызовы, связанные с передозировкой наркотиками, сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель СНМП Лиене Ципуле.

Она отметила, что количество случаев передозировки уже длительное время демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. При этом употребляющие наркотики люди становятся все моложе, поэтому необходимо принимать специальные меры.

Как пояснила руководитель СНМП, одной из причин увеличения числа случаев передозировки может быть изменение способов торговли наркотиками. Если раньше покупатель и продавец, как правило, знали друг друга и качество нелегальных веществ имело большее значение для поддержания этой связи, то теперь торговля наркотиками стала более безличной и часто осуществляется дистанционно. В результате нередко приобретенные покупателем вещества оказываются не тем, что он покупал раньше, что увеличивает риск передозировки.

Также наблюдаются изменения в привычках употребления наркотиков - молодые люди принимают их не только на вечеринках или мероприятиях, но и в повседневных ситуациях. По словам Ципуле, сегодня в Латвии купить наркотики нередко проще, чем алкоголь.

Руководитель СНМП также отметила, что время от времени наблюдаются вспышки случаев передозировки, что может быть связано с появлением на рынке новых партий или новых видов наркотических веществ.

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

