Купить наркотики в Латвии сегодня проще, чем алкоголь: Ципуле

Она отметила, что количество случаев передозировки уже длительное время демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. При этом употребляющие наркотики люди становятся все моложе, поэтому необходимо принимать специальные меры.

Как пояснила руководитель СНМП, одной из причин увеличения числа случаев передозировки может быть изменение способов торговли наркотиками. Если раньше покупатель и продавец, как правило, знали друг друга и качество нелегальных веществ имело большее значение для поддержания этой связи, то теперь торговля наркотиками стала более безличной и часто осуществляется дистанционно. В результате нередко приобретенные покупателем вещества оказываются не тем, что он покупал раньше, что увеличивает риск передозировки.

Также наблюдаются изменения в привычках употребления наркотиков - молодые люди принимают их не только на вечеринках или мероприятиях, но и в повседневных ситуациях. По словам Ципуле, сегодня в Латвии купить наркотики нередко проще, чем алкоголь.

Руководитель СНМП также отметила, что время от времени наблюдаются вспышки случаев передозировки, что может быть связано с появлением на рынке новых партий или новых видов наркотических веществ.