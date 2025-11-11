Атака на Вильнюсский аэропорт: самолёты перенаправлены и в Ригу

Как сообщил Национальный центр управления кризисами Литвы, ночью было зафиксировано 34 радиолокационных обнаружения. Служба охраны государственной границы Литвы обнаружила шесть контрабандных грузов.

Представитель компании "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас сообщил, что самолеты, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама - в Рижский аэропорт. Это коснулось в общей сложности 470 пассажиров.

Представитель "Oro navigacija" Ингрида Даугирде сообщила BNS, что временные ограничения на прибытие самолетов в Вильнюсский аэропорт были введены после того, как власти получили информацию о неопознанном объекте, замеченном в воздушном пространстве.

