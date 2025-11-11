Кто скачивал пиратские копии порнофильмов? Пикантный скандал у владельцев Facebook

Сумма иска: внушительные 359 миллионов долларов.

Истцы утверждают, что с IP-адресов, связанных с Meta, скачали почти 2 400 их фильмов и, возможно, использовали кадры для обучения нейросетей. По их версии, компания просто «кормит» ИИ всем, что находит в сети, даже если это защищённый авторским правом контент.

Ответ Meta получился по-человечески трогательным: «Это не ИИ, это… личное пользование», — заявили юристы компании.

По словам Meta, всё произошло случайно: возможно, кто-то из сотрудников или подрядчиков скачал видео «для себя», а вовсе не для корпоративных экспериментов. Официально компания напоминает, что порнография на её платформах запрещена, а генерация откровенных изображений строго блокируется.

Тем не менее факт остаётся фактом — видеофайлы попали на сервера Meta.

Истцы не верят в совпадения и считают, что речь идёт о системной загрузке для «внутренних моделей» компании.

Получилась забавная коллизия: одни требуют миллионы за пиратство, другие уверяют, что просто «зашли не туда».

А суду теперь предстоит решить, где заканчивается личное любопытство и начинается обучение искусственного интеллекта.