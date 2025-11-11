Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто скачивал пиратские копии порнофильмов? Пикантный скандал у владельцев Facebook

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 10:45

Два американских производителя фильмов для взрослых подали в суд на Meta — компанию Марка Цукерберга обвиняют в том, что она скачивала тысячи порно-видео через торренты, чтобы тренировать свои системы искусственного интеллекта.

Сумма иска: внушительные 359 миллионов долларов.

Истцы утверждают, что с IP-адресов, связанных с Meta, скачали почти 2 400 их фильмов и, возможно, использовали кадры для обучения нейросетей. По их версии, компания просто «кормит» ИИ всем, что находит в сети, даже если это защищённый авторским правом контент.

Ответ Meta получился по-человечески трогательным: «Это не ИИ, это… личное пользование», — заявили юристы компании.

По словам Meta, всё произошло случайно: возможно, кто-то из сотрудников или подрядчиков скачал видео «для себя», а вовсе не для корпоративных экспериментов. Официально компания напоминает, что порнография на её платформах запрещена, а генерация откровенных изображений строго блокируется.

Тем не менее факт остаётся фактом — видеофайлы попали на сервера Meta.
 Истцы не верят в совпадения и считают, что речь идёт о системной загрузке для «внутренних моделей» компании.

Получилась забавная коллизия: одни требуют миллионы за пиратство, другие уверяют, что просто «зашли не туда».
А суду теперь предстоит решить, где заканчивается личное любопытство и начинается обучение искусственного интеллекта.

 

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

