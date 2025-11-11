Перешли на латышский раньше всех: школа из Елгавы даёт советы

В шестидесятых годах Москва дала зелёный свет строительству нового крупного автомобильного завода RAF — первый камень в Елгаве был заложен 25 июля 1969 года, а завод открылся в 1975 году. RAF стал одним из крупнейших предприятий Советской Латвии.

Из-за него демография Елгавы резко выросла — чтобы работать на RAF, люди потоками прибывали как из окружающих колхозов, так и со всех концов Советского Союза. За 30 лет число жителей Елгавы удвоилось, а латыши в некогда великой столице Земгале стали меньшинством.

Школа была основана в 1978 году при поддержке завода микроавтобусов RAF, и изначально называлась Елгавской 6-й средней школой. Именно в то время формировался новый жилой массив для работников завода, где доминировали приезжие из бывших республик Советского Союза, общавшиеся между собой на русском языке. Это была школа для их детей.

Переход на обучение на латышском языке начался заблаговременно

Теперь в социальной сети «Facebook» Елгавская Парлиелупская основная школа определяет себя как современную и открытую к сотрудничеству школу. На вопрос, как её школа отреагировала на решение правительства полностью перейти на обучение на латышском языке и потребовало ли это от директора введения больших изменений в школьной жизни, Илзе Арбидане ответила, что задолго до правительственного решения о переходе на обучение на латышском языке школа реализовывала билингвальное образование, соблюдая установленную законом пропорцию языков, а также внеклассные мероприятия проводились на государственном языке, и дети участвовали в городских и государственных мероприятиях, учебных олимпиадах и конкурсах, которые проходят только на латышском языке.

Директор напомнила, что в 2019 году её школа единственная из школ национальных меньшинств в Елгаве лицензировала программу основного образования с латышским языком обучения, ежегодно комплектуя по одному классу в этой программе. Также в дошкольных группах школы дети учились только по программе обучения на латышском языке.

«Так с каждым годом в школу приходило всё больше детей из латышских семей, и семьи других национальностей выбирали латышскую учебную программу. У школы был опыт и в известной степени готовность к изменениям, которые Закон об образовании установил с 1 сентября 2023 года», — вспоминала И. Арбидане.

Директор рассказала, что родители были своевременно проинформированы о переходе на единую школу, когда был объявлен проект поправок к Закону об образовании и разъяснена его суть. Конечно, у родителей возникали вопросы, почему реформа затрагивает и 7-й класс. Многие родители хотели, чтобы дети закончили основную школу на билингвальной основе.

«Моё личное мнение заключается в том, что любая реформа в образовании (как и ранее — введение компетентностного подхода в 1, 4, 7, 10 классах) должна начинаться с 1-го класса, потому что подросткам изменения принять сложнее. Перед введением поэтапной реформы мы опросили родителей — половина поддерживала немедленный переход на обучение на латышском языке, а другая половина хотела соблюдать установленную законом поэтапность», — раскрыла И. Арбидане.

В связи с упорядочиванием школьной сети в Елгаве с 1 сентября 2021 года изменилась ступень школы — она из средней стала основной. Изменилось и название, и она стала Елгавской Парлиелупской основной школой.

В школе используют латышский язык, но за её пределами — нет

«В школе меняется поколение педагогов, средний возраст учителей — 49 лет. У учителей нет проблем с использованием государственного языка, и половина педагогического состава по национальности — латыши. Два года назад Центр государственного языка проверил соответствие навыков латышского языка всех педагогов требованиям постановления Кабинета министров. Педагоги успешно подтвердили знания государственного языка. Рабочий язык в школе — латышский», — пояснила И. Арбидане газете «Neatkarīgā».

Школа многонациональная. У учеников уровень владения латышским языком, знаний и отношение к учёбе различны. Есть дети, которые свободно владеют латышским языком, и дети, которые чувствуют себя неуверенно в его использовании. Для детей начальной школы язык не является препятствием в освоении учебного материала и общении, но ученикам, у которых есть трудности в обучении, предоставляется индивидуальная поддержка, рассказала директор школы.

«Переход на обучение на латышском языке сначала вызвал беспокойство как у учеников, так и у учителей, но теперь мы видим, что результаты улучшаются. Учителя предметники работают одновременно и с содержанием, и с языком. Не хотела бы выделять какой-то конкретный предмет как более лёгкий или сложный — многое зависит от общей подготовки ученика и его интеллектуального развития. Педагоги адаптируют материалы, объясняют термины и используют визуальные пособия, создают «говорящие стены», чтобы ученикам было легче понять и запомнить учебный контент».

Для закрепления языковых навыков предлагаются как факультативные занятия, так и консультации, а также в кружковой работе — клубы по изучению латышского языка. Однако И. Арбидане беспокоит то, что дети за пределами школы практически не используют латышский язык, не читают тексты на латышском языке и не смотрят видео или фильмы на латышском языке.

Ранее, в интервью два года назад, И. Арбидане признавала: «Конечно, дома, в семье дети говорят на своём языке и также получают информацию на своём языке. Родителям мы рекомендовали расширять кругозор детей, начиная хотя бы с просмотра мультфильмов, и, отправляясь в магазин, говорить на латышском языке. Этот вопрос мы обсуждали также в школьном совете. Уровень знаний латышского языка у детей очень разный. Это зависит от того, насколько много на латышском говорят в семье и за её пределами».

На вопрос, что из своего опыта она посоветовала бы другим бывшим русским школам, чтобы облегчить переход на обучение на латышском языке, И. Арбидане отметила, что один из показателей качества образования — это школа как организация обучения, которая развивается и внедряет инновации в повседневную жизнь.

«Рекомендую каждой школе определить чёткое видение и ценности и принимать каждый вызов как ступень к росту», — сказала И. Арбидане.