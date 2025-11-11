Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Общественные или все же государственные? Manabalss.lv призывает Сейм обеспечить им финансирование

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 13:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Платформа Manabalss.lv призывает Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования своей деятельности в качестве государственного заказа на выполнение важной для общества функции, сообщили агентству ЛЕТА представители Manabalss.lv.

Действующая уже почти 15 лет платформа общественных инициатив в последнее время столкнулась с финансовыми трудностями. Хотя пожертвования за последние несколько месяцев несколько улучшили ситуацию, существование платформы все еще находится под угрозой, поэтому ее представители призывают Сейм разработать постоянный механизм финансирования Manabalss.lv как инфраструктуры цифровой демократии.

"Финансирование должно предоставляться как госзаказ на выполнение важной общественной функции, подобно общественным СМИ, с сохранением полной операционной и редакционной независимости. Это обеспечит безопасную и надежную систему публикации инициатив и сбора подписей, независимую оценку инициатив и равный доступ для всех граждан. Также это позволит людям сохранить возможность влиять на политические процессы в период между выборами, укрепит основы цифровой демократии и поможет Латвии оставаться лидером в области демократических инноваций", - говорится в заявлении Manabalss.lv.

Как отмечают представители платформы, важная роль Manabalss.lv стала особенно очевидной в последние недели, когда был поднят вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. В течение нескольких дней около 100 000 человек выразили свою позицию, подписав несколько инициатив, и это имело реальные последствия. Этот случай доказал, что Manabalss.lv - это быстрый и надежный механизм, позволяющий общественности напрямую влиять на политическую повестку дня.

"Сегодня латвийская демократия подвергается нападению - нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозой военного вторжения", - отметил руководитель организации Имантс Брейдакс. По его мнению, если платформы Manabalss.lv больше не будет, это почувствуют все. "Граждане больше не смогут высказывать свои идеи, и тогда у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы раз в четыре года", - сказал он.

Коллектив Manabalss.lv отмечает, что с момента основания в 2011 году через платформу в Сейм было подано более 140 инициатив, 83 из которых стали законами.

На самой платформе начат сбор подписей для подачи в парламент призыва разработать постоянный механизм финансирования Manabalss.lv.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Важно

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: король приехал в Китай
Sfera.lv 7 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 7 часов назад
Контрабандные шары парализовали Вильнюсский аэропорт
Bitnews.lv 7 часов назад
Флаги Латвии поднимут на телебашнях по всей стране
Bitnews.lv 8 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: контроль продлён до лета
Sfera.lv 14 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать