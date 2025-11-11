Общественные или все же государственные? Manabalss.lv призывает Сейм обеспечить им финансирование

Действующая уже почти 15 лет платформа общественных инициатив в последнее время столкнулась с финансовыми трудностями. Хотя пожертвования за последние несколько месяцев несколько улучшили ситуацию, существование платформы все еще находится под угрозой, поэтому ее представители призывают Сейм разработать постоянный механизм финансирования Manabalss.lv как инфраструктуры цифровой демократии.

"Финансирование должно предоставляться как госзаказ на выполнение важной общественной функции, подобно общественным СМИ, с сохранением полной операционной и редакционной независимости. Это обеспечит безопасную и надежную систему публикации инициатив и сбора подписей, независимую оценку инициатив и равный доступ для всех граждан. Также это позволит людям сохранить возможность влиять на политические процессы в период между выборами, укрепит основы цифровой демократии и поможет Латвии оставаться лидером в области демократических инноваций", - говорится в заявлении Manabalss.lv.

Как отмечают представители платформы, важная роль Manabalss.lv стала особенно очевидной в последние недели, когда был поднят вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. В течение нескольких дней около 100 000 человек выразили свою позицию, подписав несколько инициатив, и это имело реальные последствия. Этот случай доказал, что Manabalss.lv - это быстрый и надежный механизм, позволяющий общественности напрямую влиять на политическую повестку дня.

"Сегодня латвийская демократия подвергается нападению - нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозой военного вторжения", - отметил руководитель организации Имантс Брейдакс. По его мнению, если платформы Manabalss.lv больше не будет, это почувствуют все. "Граждане больше не смогут высказывать свои идеи, и тогда у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы раз в четыре года", - сказал он.

Коллектив Manabalss.lv отмечает, что с момента основания в 2011 году через платформу в Сейм было подано более 140 инициатив, 83 из которых стали законами.

На самой платформе начат сбор подписей для подачи в парламент призыва разработать постоянный механизм финансирования Manabalss.lv.