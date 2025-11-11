Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Две партии подали предложение о ликвидации Министерства климата и энергетики

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 15:37

LETA

Депутаты «Объединенного списка» и «Стабильности!» подали предложение о ликвидации Министерства климата и энергетики. По их мнению, оно не оправдывает своё существование, а сэкономленные средства пригодились бы для решения куда более важных для Латвии вопросов, пишут grani.lv.

Министерство климата и энергетики было создано в начале 2023 года при втором правительстве Кришьяниса Кариньша, переняв от Минэкономики формирование политики в сфере энергетики, за исключением содержания резервов нефтепродуктов и надзора за ними, а от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития – формирование политики в области климата.

Но многим (в том числе представителям энергетической отрасли) до сих пор непонятно, какой от него прок (кроме того, что чиновников пристроили на сытные места), и чем оно, собственно, занимается. Ведь сфера его ответственности страшно размыта, а функции во многом дублируются с Министерством умного управления и регионального развития и с Министерства экономики. И даже если считать, что его основная задача – заниматься климатическим кризисом и снижением выбросов парниковых газов в соответствии с целями ЕС, непонятно, отчего предприятия, производящие парниковые газы, находятся в ведении других министерств, например, земледелия, а за охрану среды отвечает VARAM.

Отсюда возникает естественный вопрос — если казна так остро нуждается в деньгах, а правительство неустанно твердит о необходимости сокращения госаппарата и административных расходов, то для чего держать нахлебника, с функциями которого могут запросто справиться другие министерства? Ведь финансирование этой загадочной структуры влетает латвийским налогоплательщикам в ощутимую копеечку. К примеру, в проекте бюджета 2026 года расходы Министерства климата и энергетики составляют внушительные 76,041 млн евро.

Именно по этой причине парламентские фракция оппозиционной «Стабильности!» и «Объединенного списка» подали предложение: Министерство климата и энергетики надо ликвидировать, а его сотрудников перевести на вакантные должности в Министерства экономики и финансов или попросту уволить.

По мнению эти партий, ликвидация министерства позволила бы существенно сократить бюджетные траты, снизить бюрократическую нагрузку и перераспределить сэкономленные средства туда, где они нужнее. Например – в бюджет Министерства здравоохранения, чтобы правительство выполнило свое обещание по повышению зарплат медикам, чтобы сократились очереди и пр.

 

