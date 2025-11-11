Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литовские службы перехватили восемь шаров из Белоруссии: один долетел до полигона

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 17:04

Минувшей ночью литовские пограничники перехватили восемь метеорологических контрабандистских шаров, летевших из Белоруссии в Литву. Один из них был обнаружен на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район).

"Сегодня утром около 8:30 на полигоне в Руднинкай были обнаружены воздушный шар и контрабандный груз - сигареты", - сообщили в Национальном центре управления кризисами (НЦУК).

По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, обнаруженный на полигоне воздушный шар перевозил стандартный трехконтейнерный груз с 1,5 тыс. пачек контрафактных сигарет.

СОГГЛ сообщила, что в ночь с понедельника на вторник и во вторник перехватила в общей сложности восемь метеорологических шаров, летевших из Беларуси в Литву. По предварительным данным, шары переносили более 13 тыс. пачек контрабандных сигарет.

Два подобных случая перехвата сигарет в воздухе зафиксированы в Шальчининкском районе, остальные шесть - в Варене. В семи случаях воздушные шары были перехвачены на основании информации криминальной разведки пограничников, а одна партия была обнаружена полицией.

"Как обычно, ко всем партиям груза были прикреплены GPS-передатчики. Контрабандисты используют их для отслеживания местонахождения своих грузов. Сотрудники СОГГЛ проводят досудебное расследование по факту незаконной реализации акцизных товаров", - сообщили в СОГГЛ.

Как сообщалось, три самолета, которые должны были сесть в Вильнюсском аэропорту в ночь с понедельника на вторник, из-за контрабандистских воздушных шаров были перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги.

Временные ограничения были введены после получения властями информации о неопознанных объектах, замеченных в воздушном пространстве Литвы. По данным НЦУК, за ночь было зафиксировано 34 сигнала радаров по таким объектам.

Обновлено: 23:00 11.11.2025
В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать