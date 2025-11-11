Литовские службы перехватили восемь шаров из Белоруссии: один долетел до полигона

"Сегодня утром около 8:30 на полигоне в Руднинкай были обнаружены воздушный шар и контрабандный груз - сигареты", - сообщили в Национальном центре управления кризисами (НЦУК).

По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, обнаруженный на полигоне воздушный шар перевозил стандартный трехконтейнерный груз с 1,5 тыс. пачек контрафактных сигарет.

СОГГЛ сообщила, что в ночь с понедельника на вторник и во вторник перехватила в общей сложности восемь метеорологических шаров, летевших из Беларуси в Литву. По предварительным данным, шары переносили более 13 тыс. пачек контрабандных сигарет.

Два подобных случая перехвата сигарет в воздухе зафиксированы в Шальчининкском районе, остальные шесть - в Варене. В семи случаях воздушные шары были перехвачены на основании информации криминальной разведки пограничников, а одна партия была обнаружена полицией.

"Как обычно, ко всем партиям груза были прикреплены GPS-передатчики. Контрабандисты используют их для отслеживания местонахождения своих грузов. Сотрудники СОГГЛ проводят досудебное расследование по факту незаконной реализации акцизных товаров", - сообщили в СОГГЛ.

Как сообщалось, три самолета, которые должны были сесть в Вильнюсском аэропорту в ночь с понедельника на вторник, из-за контрабандистских воздушных шаров были перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги.

Временные ограничения были введены после получения властями информации о неопознанных объектах, замеченных в воздушном пространстве Литвы. По данным НЦУК, за ночь было зафиксировано 34 сигнала радаров по таким объектам.