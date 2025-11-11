Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Расходы значительно превышают госфинансирование: региональные перевозчики бьют тревогу

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

Убытки перевозчиков на региональных маршрутах общественного транспорта в этом году могут составить 6,95 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Ассоциация пригласила парламентские фракции на встречу, чтобы найти решение многолетней проблемы недофинансирования общественного транспорта, которое может привести к перебоям в его работе в регионах.

Ассоциация заявила, что с 2022 года себестоимость услуг для перевозчиков значительно выросла. В этом году прогнозируемые убытки перевозчиков с долгосрочными договорами могут составить 6,95 млн евро.

Как заявил Ошениекс, если ситуация не разрешится, последствия могут проявиться уже в ближайшие месяцы. Общей целью является поддержание безопасного, качественного и доступного общественного транспорта для населения регионов, но за последние три года исключительные и непредсказуемые обстоятельства создали ситуацию, когда фактические расходы перевозчиков значительно превышают государственное финансирование.

"Каждый километр - это убыток для компаний. По сути, перевозчики сегодня доплачивают за то, чтобы доставить ученика в учебное заведение, пенсионера в медицинское учреждение, а работника - на работу", - сказал руководитель ассоциации.

Ассоциация отмечает, что в случае неплатежеспособности перевозчиков государство будет вынуждено в срочном порядке искать новых поставщиков услуг, оплачивая их услуги по более высокой цене, а долги неплатежеспособных перевозчиков станут прямым убытком для государства.

Из-за нехватки водителей автобусов в ближайшем будущем во всех регионах Латвии может увеличиться количество невыполненных поездок.

Ассоциация напоминает, что закон о государственных закупках допускает внесение существенных изменений в договор, если они необходимы по причинам, которые не могли быть предусмотрены заказчиком. Такие изменения не могут превышать 50% от первоначальной цены договора.

Ассоциация напоминает, что маршрутная сеть в Латвии разделена на 16 лотов, или участков. В период с 2019 по 2025 год Автотранспортная дирекция заключила долгосрочные договоры на 14 лотов в рамках пяти конкурсов. Однако два лота - "Цесис" и "Сигулда, Лимбажи" - до сих пор остаются без долгосрочных договоров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать