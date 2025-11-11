Расходы значительно превышают госфинансирование: региональные перевозчики бьют тревогу

Ассоциация пригласила парламентские фракции на встречу, чтобы найти решение многолетней проблемы недофинансирования общественного транспорта, которое может привести к перебоям в его работе в регионах.

Ассоциация заявила, что с 2022 года себестоимость услуг для перевозчиков значительно выросла. В этом году прогнозируемые убытки перевозчиков с долгосрочными договорами могут составить 6,95 млн евро.

Как заявил Ошениекс, если ситуация не разрешится, последствия могут проявиться уже в ближайшие месяцы. Общей целью является поддержание безопасного, качественного и доступного общественного транспорта для населения регионов, но за последние три года исключительные и непредсказуемые обстоятельства создали ситуацию, когда фактические расходы перевозчиков значительно превышают государственное финансирование.

"Каждый километр - это убыток для компаний. По сути, перевозчики сегодня доплачивают за то, чтобы доставить ученика в учебное заведение, пенсионера в медицинское учреждение, а работника - на работу", - сказал руководитель ассоциации.

Ассоциация отмечает, что в случае неплатежеспособности перевозчиков государство будет вынуждено в срочном порядке искать новых поставщиков услуг, оплачивая их услуги по более высокой цене, а долги неплатежеспособных перевозчиков станут прямым убытком для государства.

Из-за нехватки водителей автобусов в ближайшем будущем во всех регионах Латвии может увеличиться количество невыполненных поездок.

Ассоциация напоминает, что закон о государственных закупках допускает внесение существенных изменений в договор, если они необходимы по причинам, которые не могли быть предусмотрены заказчиком. Такие изменения не могут превышать 50% от первоначальной цены договора.

Ассоциация напоминает, что маршрутная сеть в Латвии разделена на 16 лотов, или участков. В период с 2019 по 2025 год Автотранспортная дирекция заключила долгосрочные договоры на 14 лотов в рамках пяти конкурсов. Однако два лота - "Цесис" и "Сигулда, Лимбажи" - до сих пор остаются без долгосрочных договоров.