Пьяный гонщик: водитель попытался сбежать через дворы в Плявниеки (ВИДЕО)

Инцидент произошёл 8 ноября после семи вечера. Сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления полиции, патрулируя в районе улицы Улброкас, заметили водителя BMW, чья манера вождения вызвала подозрение, что он может быть пьян. Чтобы проверить это, полицейские включили звуковые и световые сигналы и подали сигнал об остановке, однако водитель ускорился и начал убегать, свернув с улицы Улброкас на улицу Салнас.

Во время погони нарушитель продолжал движение по окрестностям Улброкас, превышал скорость и допускал другие нарушения правил дорожного движения. Полицейские неоднократно требовали остановиться, но мужчина грубо игнорировал приказы. В связи с этим были привлечены дополнительные силы полиции.

Продолжая движение по улице Улброкас, полицейские перекрыли дорогу беглецу, тем самым заставив его остановиться. После остановки автомобиля выяснилось, что за рулём находился мужчина 1979 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные нарушения ПДД.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,43 промилле. За это в отношении него начат административный процесс, а за агрессивное вождение и неоднократное неповиновение законным требованиям полиции остановиться возбуждено уголовное дело.