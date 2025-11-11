Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пьяный гонщик: водитель попытался сбежать через дворы в Плявниеки (ВИДЕО)

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 16:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В конце минувшей недели сотрудники Государственной полиции в Риге заметили автомобиль BMW, манера вождения которого указывала на то, что водитель, возможно, находится под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ. После требования полицейских остановиться водитель не подчинился и попытался скрыться. Когда его удалось задержать, выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,43 промилле. В отношении него начат административный процесс, а за неповиновение законному требованию полиции остановить транспортное средство — также уголовный процесс.

Инцидент произошёл 8 ноября после семи вечера. Сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления полиции, патрулируя в районе улицы Улброкас, заметили водителя BMW, чья манера вождения вызвала подозрение, что он может быть пьян. Чтобы проверить это, полицейские включили звуковые и световые сигналы и подали сигнал об остановке, однако водитель ускорился и начал убегать, свернув с улицы Улброкас на улицу Салнас.

Во время погони нарушитель продолжал движение по окрестностям Улброкас, превышал скорость и допускал другие нарушения правил дорожного движения. Полицейские неоднократно требовали остановиться, но мужчина грубо игнорировал приказы. В связи с этим были привлечены дополнительные силы полиции.

Продолжая движение по улице Улброкас, полицейские перекрыли дорогу беглецу, тем самым заставив его остановиться. После остановки автомобиля выяснилось, что за рулём находился мужчина 1979 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные нарушения ПДД.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,43 промилле. За это в отношении него начат административный процесс, а за агрессивное вождение и неоднократное неповиновение законным требованиям полиции остановиться возбуждено уголовное дело.

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Важно

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

