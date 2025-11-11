Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Вот это экономия! Призывая сокращать траты, Сейм увеличивает свои расходы

© LETA 11 ноября, 2025 19:54

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Депутаты Сейма Латвии на заседании Комиссии по государственным расходам и аудиту призвали сократить издержки парламента и более рационально использовать бюджет. По данным агентства LETA, исполнительный директор администрации Сейма Индра Карклиня сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено 40,46 миллиона евро, что на 2,1 миллиона евро больше, чем в нынешнем году.

Эти средства планируется направить на обеспечение законотворческого процесса, обслуживание зданий парламента, повышение уровня безопасности, модернизацию IT-систем, а также на официальные визиты и приём иностранных делегаций. Карклиня подчеркнула, что Сейм уже сократил расходы более чем на 4 миллиона евро — отложены некоторые ремонтные проекты и заморожено повышение зарплат для всех категорий сотрудников.

Заработная плата занимает 77% парламентского бюджета: в 2026 году на оплату труда выделят 31 миллион евро, что на 892 тысячи больше, чем в 2025 году. Однако повышение зарплат не предусмотрено, за исключением корректировок, связанных с ростом минимальной оплаты труда.

Среди крупных статей расходов названы выплаты компенсаций депутатам в связи со сменой созыва, а также укрепление дипломатических контактов с США. На ремонт зданий Сейма и модернизацию IT-инфраструктуры планируется направить 9,25 миллиона евро.

Карклиня отметила, что за последние два года в структурах Сейма проведена оптимизация функций и кадров, в результате которой было сокращено 16% должностей. Также уменьшено использование транспорта: автопарк сократился на 14%, а расход топлива снизился на 18% по сравнению с 2023 годом.

Среди будущих приоритетов — внедрение искусственного интеллекта, модернизация залов заседаний и создание нового сайта Сейма.

Некоторые депутаты предложили дополнительные меры экономии:

Скаидрите Абрама предложила построить отдельный гостиничный комплекс для депутатов, чтобы сократить компенсации за проживание;
Виктория Плешкане призвала уменьшить штат пресс-службы и сократить количество помощников у членов Президиума;
Андрей Челапитерс выступил против дорогостоящей реновации здания парламента, заявив, что оно находится в удовлетворительном состоянии;
Алина Гендэле выразила недовольство ростом бюджета: «Я ожидала сокращения расходов. Сейм должен показывать пример обществу, а теперь нам придётся оправдываться перед людьми».

Тем не менее, администрация Сейма подчеркнула, что в вопросах безопасности и бесперебойной работы парламента компромиссов не будет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
Важно

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Важно

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Важно

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:05 11.11.2025
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 6 часов назад
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: король приехал в Китай
Sfera.lv 7 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 7 часов назад
Контрабандные шары парализовали Вильнюсский аэропорт
Bitnews.lv 7 часов назад
Екабпилс открыл новую дамбу на Даугаве
Bitnews.lv 8 часов назад
Личность: Баффетт уходит в тень
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: фермерам помогли неадекватно
Sfera.lv 8 часов назад

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Читать
Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Читать

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Читать

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Читать

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Выбор редакции 20:18

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Читать

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Читать