Вот это экономия! Призывая сокращать траты, Сейм увеличивает свои расходы

Эти средства планируется направить на обеспечение законотворческого процесса, обслуживание зданий парламента, повышение уровня безопасности, модернизацию IT-систем, а также на официальные визиты и приём иностранных делегаций. Карклиня подчеркнула, что Сейм уже сократил расходы более чем на 4 миллиона евро — отложены некоторые ремонтные проекты и заморожено повышение зарплат для всех категорий сотрудников.
Заработная плата занимает 77% парламентского бюджета: в 2026 году на оплату труда выделят 31 миллион евро, что на 892 тысячи больше, чем в 2025 году. Однако повышение зарплат не предусмотрено, за исключением корректировок, связанных с ростом минимальной оплаты труда.
Среди крупных статей расходов названы выплаты компенсаций депутатам в связи со сменой созыва, а также укрепление дипломатических контактов с США. На ремонт зданий Сейма и модернизацию IT-инфраструктуры планируется направить 9,25 миллиона евро.
Карклиня отметила, что за последние два года в структурах Сейма проведена оптимизация функций и кадров, в результате которой было сокращено 16% должностей. Также уменьшено использование транспорта: автопарк сократился на 14%, а расход топлива снизился на 18% по сравнению с 2023 годом.
Среди будущих приоритетов — внедрение искусственного интеллекта, модернизация залов заседаний и создание нового сайта Сейма.
Некоторые депутаты предложили дополнительные меры экономии:
Скаидрите Абрама предложила построить отдельный гостиничный комплекс для депутатов, чтобы сократить компенсации за проживание;
Виктория Плешкане призвала уменьшить штат пресс-службы и сократить количество помощников у членов Президиума;
Андрей Челапитерс выступил против дорогостоящей реновации здания парламента, заявив, что оно находится в удовлетворительном состоянии;
Алина Гендэле выразила недовольство ростом бюджета: «Я ожидала сокращения расходов. Сейм должен показывать пример обществу, а теперь нам придётся оправдываться перед людьми».
Тем не менее, администрация Сейма подчеркнула, что в вопросах безопасности и бесперебойной работы парламента компромиссов не будет.