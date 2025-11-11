Вот это экономия! Призывая сокращать траты, Сейм увеличивает свои расходы

Эти средства планируется направить на обеспечение законотворческого процесса, обслуживание зданий парламента, повышение уровня безопасности, модернизацию IT-систем, а также на официальные визиты и приём иностранных делегаций. Карклиня подчеркнула, что Сейм уже сократил расходы более чем на 4 миллиона евро — отложены некоторые ремонтные проекты и заморожено повышение зарплат для всех категорий сотрудников.

Заработная плата занимает 77% парламентского бюджета: в 2026 году на оплату труда выделят 31 миллион евро, что на 892 тысячи больше, чем в 2025 году. Однако повышение зарплат не предусмотрено, за исключением корректировок, связанных с ростом минимальной оплаты труда.

Среди крупных статей расходов названы выплаты компенсаций депутатам в связи со сменой созыва, а также укрепление дипломатических контактов с США. На ремонт зданий Сейма и модернизацию IT-инфраструктуры планируется направить 9,25 миллиона евро.

Карклиня отметила, что за последние два года в структурах Сейма проведена оптимизация функций и кадров, в результате которой было сокращено 16% должностей. Также уменьшено использование транспорта: автопарк сократился на 14%, а расход топлива снизился на 18% по сравнению с 2023 годом.

Среди будущих приоритетов — внедрение искусственного интеллекта, модернизация залов заседаний и создание нового сайта Сейма.

Некоторые депутаты предложили дополнительные меры экономии:

Скаидрите Абрама предложила построить отдельный гостиничный комплекс для депутатов, чтобы сократить компенсации за проживание;

Виктория Плешкане призвала уменьшить штат пресс-службы и сократить количество помощников у членов Президиума;

Андрей Челапитерс выступил против дорогостоящей реновации здания парламента, заявив, что оно находится в удовлетворительном состоянии;

Алина Гендэле выразила недовольство ростом бюджета: «Я ожидала сокращения расходов. Сейм должен показывать пример обществу, а теперь нам придётся оправдываться перед людьми».

Тем не менее, администрация Сейма подчеркнула, что в вопросах безопасности и бесперебойной работы парламента компромиссов не будет.