В Бельгии появится ультраправая партия TRUMP

Euronews 11 ноября, 2025 17:45

Scanpix/ EPA/WILL OLIVER

Её название расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes, то есть "Объединимся в союз популистских движений". Как пояснил основатель TRUMP Сальваторе Никотра, "Дональд Трамп - это воплощение популизма".
В Бельгии появилась ультраправая франкоязычная партия, названная в честь президента США.

TRUMP - аббревиатура от Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Объединимся в союз популистских движений"). Новая партия - преемница распавшегося политического движения Chez Nous и бельгийской партии Front National.

Основатель этого политического формирования - Сальваторе Никотра, экс-председатель бельгийского Национального фронта.

"Дональд Трамп - воплощение популизма, всего того, за что мы выступаем", - заявил Никотра брюссельскому новостному изданию BRUZZ. Он добавил, что Трамп рассматривает страну как единую нацию, в отличие от Vlaams Belang - крупнейшей ультраправой партии Бельгии, выступающей за фламандский сепаратизм.

По данным BRUZZ, в исполнительный комитет новой партии входит Эмануэле Ликари, который баллотировался от Vlaams Belang в Брюсселе, но был исключён после публичного прославления фашизма.

TRUMP намерена участвовать в федеральных выборах 2029 года и выборах в Европарламент, а также планирует выдвинуть кандидатов на региональном и муниципальном уровнях. Официальная инаугурация партии намечена на 30 ноября.

Пятипартийная коалиция Бельгии уже несколько месяцев ведёт переговоры по бюджету. Цель премьер-министра Барта де Вевера - сократить расходы на 10 миллиардов евро.

На прошлой неделе де Вевер сообщил парламенту, что попросил короля Филиппа дать правительству время до Рождества, чтобы достичь-таки соглашения по бюджету, сообщают местные СМИ.

Главные новости

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе
«Чё?» Каспарс Спунде снова недоволен русскими детьми в школе (1)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

