В Бельгии появится ультраправая партия TRUMP

TRUMP - аббревиатура от Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Объединимся в союз популистских движений"). Новая партия - преемница распавшегося политического движения Chez Nous и бельгийской партии Front National.

Основатель этого политического формирования - Сальваторе Никотра, экс-председатель бельгийского Национального фронта.

"Дональд Трамп - воплощение популизма, всего того, за что мы выступаем", - заявил Никотра брюссельскому новостному изданию BRUZZ. Он добавил, что Трамп рассматривает страну как единую нацию, в отличие от Vlaams Belang - крупнейшей ультраправой партии Бельгии, выступающей за фламандский сепаратизм.

По данным BRUZZ, в исполнительный комитет новой партии входит Эмануэле Ликари, который баллотировался от Vlaams Belang в Брюсселе, но был исключён после публичного прославления фашизма.

TRUMP намерена участвовать в федеральных выборах 2029 года и выборах в Европарламент, а также планирует выдвинуть кандидатов на региональном и муниципальном уровнях. Официальная инаугурация партии намечена на 30 ноября.

Пятипартийная коалиция Бельгии уже несколько месяцев ведёт переговоры по бюджету. Цель премьер-министра Барта де Вевера - сократить расходы на 10 миллиардов евро.

На прошлой неделе де Вевер сообщил парламенту, что попросил короля Филиппа дать правительству время до Рождества, чтобы достичь-таки соглашения по бюджету, сообщают местные СМИ.