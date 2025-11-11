Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига отдаст 137 миллионов евро в регионы: кто получит эти деньги?

11 ноября, 2025 18:31

В 2026 году поступления в Фонд выравнивания финансов самоуправлений Латвии составят 256,2 млн евро — на 4,1% больше, чем в 2025-м. Основную часть обеспечат взносы Риги, Юрмалы и семи краев. Поступления Фонда выравнивания финансов самоуправлений в 2026 году запланированы в размере 256,222 млн евро, что на 4,1% больше, чем в 2025 году, говорится в подготовленных Министерством финансов документах.

Поступления фонда будут состоять из дотации государственного бюджета в размере 50,923 млн евро и взносов самоуправлений в размере 205,299 млн евро. В 2026 году взносы в Фонд выравнивания финансов самоуправлений будут делать два города - Рига и Юрмала - и семь краев.

Планируемый взнос Риги составляет 137,341 млн евро, или 14,7% от поступлений подоходного налога с населения (ПНН), а взнос Юрмалы - 14,55 млн евро, или 17,1% от поступлений ПНН.

Марупский край внесет в фонд 21,386 млн евро, Ропажский край - 10,831 млн евро, Кекавский край - 7,438 млн евро, Адажский край - 7,376 млн евро, Саулкрастский край - 3,527 млн евро, Саласпилсский край - 1,808 млн евро, Олайнский край - 1,038 млн евро.

Даугавпилс получит дотацию в размере 28,878 млн евро, Елгава - 5,997 млн евро, Лиепая - 17,049 млн евро, Резекне - 8,201 млн евро, Вентспилс - 4, 814 млн евро.

Айзкраукльский край получит 6,492 млн евро, Алуксненский - 4,819 млн евро, Аугшдаугавский - 9,966 млн евро, Балвский - 7,336 млн евро, Баускский - 7,719 млн евро, Цесисский - 8,847 млн евро, Южнокурземский - 9,273 млн евро, Добельский - 4,587 млн евро, Гулбенский - 5,608 млн евро.

Елгавское самоуправление получит дотацию в размере 2,258 млн евро, Екабпилсское - 11,491 млн евро, Краславское - 9,515 млн евро, Кулдигское - 9,010 млн евро.

Лимбажский край получит 6,087 млн евро, Ливанский - 2,830 млн евро, Лудзенский - 9,652 млн евро, Мадонский - 9,135 млн евро, Огрский - 500 781 евро, Прейльский - 5,839 млн евро, Резекненский край - 12,323 млн евро, Салдусский - 7,155 млн евро, Сигулдский - 1,130 млн евро, Смилтенский - 4,834 млн евро, Талсинский - 9,928 млн евро, Тукумсский - 8,867 млн евро, Валкский - 3,056 млн евро, Валмиерский - 9,461 млн евро, а Вентспилсский край - 3,546 млн евро.

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

