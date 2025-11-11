Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

"Хотя конвенция называется Стамбульской, ее пламенные сторонники со всех трибун, с пикетов и шествий, сотни, тысячи раз вспоминают... Россию. Как сейчас принято говорить, "месседж" простой: кто против священной конвенции, тот... агент Кремля - сознательный или по недомыслию. И вообще против конвенции по предотвращению насилия в семье могут быть только те, кто морально (духовно) близок к России.

Если вдруг случится чудо и Россия когда-нибудь присоединится к этой конвенции, то Латвия тогда, следуя этой извращенной логике, должна будет тут же из конвенции выйти. Иначе мы окажемся "в фарватере" Москвы!

Кстати, сама Россия, по данным всех исследований, вовсе не входит даже в тридцатку стран с самым большим количеством случаев насилия в отношении женщин - в этом антитопе превалируют арабские страны. Так что, даже с этой точки зрения упоминание России совершенно неуместно.

Впрочем, это просто очень удобно - не нужно приводить какие-то веские аргументы в пользу необходимости конвенции. Достаточно крикнуть, что все, кто хотят выйти из конвенции, адепты Кремля или, в лучшем случае, жертвы российской пропаганды, и все - избиратели уже охотно этому верят, а противники конвенции стыдливо курят в сторонке и просят... их простить.

Говорят, что если долго бороться с тоталитарным режимом в других странах, то постепенно можно "заразиться" их методами. Увы, это мы сейчас и наблюдаем в Латвии - навешивание ярлыков на оппонентов, раскручивание теорий заговора "врагов народа", митинги и акции протеста против этих "врагов народа"...

Понятно, что дело здесь не в Стамбульской конвенции, а в попытке любой ценой удержаться у власти и "добить" политических оппонентов. Ради этой цели любые средства хороши!" - Андрей Козлов. Предприниматель и политик от партии «Стабильности!»