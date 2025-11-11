Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 19:13

0 комментариев

Казалось бы, ну при чем здесь Россия... Предприниматель и политик от партии «Стабильности» Андрей Козлов развенчивает очередной пропагандистский миф:

"Хотя конвенция называется Стамбульской, ее пламенные сторонники со всех трибун, с пикетов и шествий, сотни, тысячи раз вспоминают... Россию. Как сейчас принято говорить, "месседж" простой: кто против священной конвенции, тот... агент Кремля - сознательный или по недомыслию. И вообще против конвенции по предотвращению насилия в семье могут быть только те, кто морально (духовно) близок к России.

Если вдруг случится чудо и Россия когда-нибудь присоединится к этой конвенции, то Латвия тогда, следуя этой извращенной логике, должна будет тут же из конвенции выйти. Иначе мы окажемся "в фарватере" Москвы!

Кстати, сама Россия, по данным всех исследований, вовсе не входит даже в тридцатку стран с самым большим количеством случаев насилия в отношении женщин - в этом антитопе превалируют арабские страны. Так что, даже с этой точки зрения упоминание России совершенно неуместно.

Впрочем, это просто очень удобно - не нужно приводить какие-то веские аргументы в пользу необходимости конвенции. Достаточно крикнуть, что все, кто хотят выйти из конвенции, адепты Кремля или, в лучшем случае, жертвы российской пропаганды, и все - избиратели уже охотно этому верят, а противники конвенции стыдливо курят в сторонке и просят... их простить.

Говорят, что если долго бороться с тоталитарным режимом в других странах, то постепенно можно "заразиться" их методами. Увы, это мы сейчас и наблюдаем в Латвии - навешивание ярлыков на оппонентов, раскручивание теорий заговора "врагов народа", митинги и акции протеста против этих "врагов народа"...

Понятно, что дело здесь не в Стамбульской конвенции, а в попытке любой ценой удержаться у власти и "добить" политических оппонентов. Ради этой цели любые средства хороши!" - Андрей Козлов. Предприниматель и политик от партии «Стабильности!»

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели
Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

0 комментариев

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

0 комментариев

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

0 комментариев

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

0 комментариев

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

0 комментариев

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

0 комментариев

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

