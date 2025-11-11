Жители Саулкрасты страдают: после территориальной реформы стало хуже

Он сообщил, что цель АТР - пересмотреть сеть общественного транспорта, обеспечив связь волостей с краевым центром - не была достигнута. Жители Сейской волости не имеют возможности добираться до места работы в Саулкрасты, в единственную в крае среднюю школу и участвовать в общественной деятельности.

Доступ учителей и учеников к образованию по интересам находится под угрозой: 31 рейс отменен, два маршрута закрыты совсем, пять маршрутов сокращены, а еще 24 маршрута исключены из государственного заказа.

Из-за ограниченных возможностей общественного транспорта жители Лои и Мурьяни вынуждены выбирать учебные заведения в Сигулдском крае или Риге. Почтовые услуги предоставляются теперь только в Саулкрасты.

Сеть школ в волости упорядочена, но единственная средняя школа в Саулкрасты располагается в шести зданиях. По словам главы самоуправления, для кабинетов точных наук необходима новая пристройка.

Население Саулкрастского края в последние годы немного увеличилось, но число жителей значительно возрастает в летний период, когда на дачи приезжают отдыхающие.

Также Лицис поднял вопрос о проблемах развития прибрежной инфраструктуры. Некоторые строительные проекты требуют до десяти лет для утверждения государственными учреждениями, что значительно удорожает строительство. В настоящее время вдоль побережья строят плиточные дорожки, чтобы сделать окружающую среду доступной круглый год, и они более долговечны, чем деревянные.

Руководитель самоуправления напомнил, что Саулкрасты - единственный муниципалитет в Видземе, который делает взносы в Фонд выравнивания финансов самоуправлений. Если в предыдущие годы эти взносы составляли от 800 000 до 900 000 евро, то в этом году они составили уже 1,8 миллиона евро, а в следующем году достигнут 3,5 миллиона евро.

Будущая цель самоуправления - стать центром регионального значения с развитой портовой инфраструктурой и сельскохозяйственным производством, обеспечив при этом сохранение прибрежного ландшафта Видземе, разнообразие рекреационных и культурных услуг, а также гармоничную и стабильную среду для жизни, сказал Лицис.

Депутат Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) заявил, что решение Конституционного суда о присоединении Скултской волости к Лимбажскому самоуправлению не было правильным.