Лондонский суд разрешил критиковать ислам: правда, пока неясно как именно

Речь идёт о деле 61-летнего Патрика Ли, который подал иск против Института и факультета актуариев (Institute and Faculty of Actuaries, IFoA). Организация подвергла его дисциплинарным мерам и наложила штраф почти в £23 000 за публикации в социальных сетях, где он резко критиковал ислам и его основателя.

По данным британских СМИ, судья Дэвид Кан признал, что убеждение Ли — о том, что традиционный ислам представляет собой «опасную идеологию» — может рассматриваться как форма мировоззрения, заслуживающая защиты наравне с религиозными или философскими убеждениями.

При этом суд подчеркнул, что решение носит предварительный характер. Оно не означает автоматического оправдания Ли, а лишь признаёт его взгляды формально защищёнными. На следующих стадиях процесса будет определено, действительно ли IFoA нарушил его права, применяя санкции за эти высказывания.

В своих публикациях Патрик Ли заявлял, что его критика основана не на предвзятости, а на анализе религиозных текстов. Он утверждал, что отдельные положения Корана и хадисов противоречат британским законам и общепринятым нормам прав человека. По его словам, он не призывал к ненависти к мусульманам, а лишь ставил под сомнение моральную допустимость определённых религиозных практик.

Суд отметил различие между критикой религии как идеологии и враждебностью к её последователям. Первая может быть защищена законом, если не носит характера разжигания ненависти.

Решение трибунала вызвало активное обсуждение в СМИ и среди экспертов по вопросам свободы слова. Политический обозреватель Дуглас Мюррей приветствовал решение, назвав его важным прецедентом в деле защиты права на выражение мнения. По его словам, в британском обществе не должно быть «двойных стандартов» в отношении критики религий.

Однако юристы отмечают, что окончательный исход дела ещё не определён. Если в ходе дальнейшего разбирательства выяснится, что публикации Ли выходили за рамки законной критики и представляли собой враждебные нападки на мусульман, защита в рамках Equality Act 2010 может не сработать.

Таким образом, дело Patrick Lee vs Institute and Faculty of Actuaries стало первым известным случаем, когда британский суд признал, что отрицательное отношение к религиозной идеологии может само по себе быть защищённым убеждением, при условии, что оно не перерастает в ненависть к верующим.