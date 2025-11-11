Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лондонский суд разрешил критиковать ислам: правда, пока неясно как именно

11 ноября, 2025

Лондонский Центральный трибунал по трудовым спорам (London Central Employment Tribunal) вынес предварительное решение, согласно которому критика ислама может подпадать под категорию «защищённого убеждения» в рамках британского Закона о равенстве 2010 года (Equality Act 2010).

Речь идёт о деле 61-летнего Патрика Ли, который подал иск против Института и факультета актуариев (Institute and Faculty of Actuaries, IFoA). Организация подвергла его дисциплинарным мерам и наложила штраф почти в £23 000 за публикации в социальных сетях, где он резко критиковал ислам и его основателя.

По данным британских СМИ, судья Дэвид Кан признал, что убеждение Ли — о том, что традиционный ислам представляет собой «опасную идеологию» — может рассматриваться как форма мировоззрения, заслуживающая защиты наравне с религиозными или философскими убеждениями.

При этом суд подчеркнул, что решение носит предварительный характер. Оно не означает автоматического оправдания Ли, а лишь признаёт его взгляды формально защищёнными. На следующих стадиях процесса будет определено, действительно ли IFoA нарушил его права, применяя санкции за эти высказывания.

В своих публикациях Патрик Ли заявлял, что его критика основана не на предвзятости, а на анализе религиозных текстов. Он утверждал, что отдельные положения Корана и хадисов противоречат британским законам и общепринятым нормам прав человека. По его словам, он не призывал к ненависти к мусульманам, а лишь ставил под сомнение моральную допустимость определённых религиозных практик.

Суд отметил различие между критикой религии как идеологии и враждебностью к её последователям. Первая может быть защищена законом, если не носит характера разжигания ненависти.

Решение трибунала вызвало активное обсуждение в СМИ и среди экспертов по вопросам свободы слова. Политический обозреватель Дуглас Мюррей приветствовал решение, назвав его важным прецедентом в деле защиты права на выражение мнения. По его словам, в британском обществе не должно быть «двойных стандартов» в отношении критики религий.

Однако юристы отмечают, что окончательный исход дела ещё не определён. Если в ходе дальнейшего разбирательства выяснится, что публикации Ли выходили за рамки законной критики и представляли собой враждебные нападки на мусульман, защита в рамках Equality Act 2010 может не сработать.

Таким образом, дело Patrick Lee vs Institute and Faculty of Actuaries стало первым известным случаем, когда британский суд признал, что отрицательное отношение к религиозной идеологии может само по себе быть защищённым убеждением, при условии, что оно не перерастает в ненависть к верующим.

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды "агентов Кремля"

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Загрузка

Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

